Wojna na Ukrainie. Ilu uchodźców faktycznie przyjęli Niemcy?

W środę 23 marca niemieckie MSW podało, że liczba uchodźców przybywających do tego kraju nieznacznie spadła. W ciągu ostatnich 24 godzin nasz zachodni sąsiad przyjął 6 470 nowych osób z Ukrainy. W poniedziałek było to 7 105, a przez cały ubiegły tydzień po 10 tys. dziennie. Łącznie, od początku wojny, do Niemiec przyjechało 238 932 obywateli Ukrainy.

MSW zaznacza jednak, że chodzi o uchodźców rejestrowanych przez niemiecką policję federalną na dworcach czy w pociągach. Wewnętrzne granice unijne nie mają bowiem specjalnych przejść z kontrolą, więc rzeczywiste liczby mogą być o wiele wyższe. Nie ma też informacji na temat osób udających się do kolejnych krajów do rodziny i bliskich.

Agencja ONZ ds. uchodźców szacuje, że od początku wojny z Ukrainy wyjechało około 3,6 mln osób. Dpa podkreśla, że żaden kraj nie przyjął tylu uchodźców, co Polska. Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,11 tys. osób – poinformowała w poniedziałek 21 marca polska Straż Graniczna. Nie wiadomo dokładnie, ilu z nich wyjechało dalej na Zachód

Wojna na Ukrainie. Dostawy niemieckiej broni

Po kolejnym zamieszaniu wokół dostaw niemieckiej broni na Ukrainę, rzecznik rządu tego kraju zapowiedział, że Niemcy przygotowują następną dostawę. Nie wiadomo jednak, jakiego typu broń i w jakiej liczbie zamierzają przekazać Niemcy. „Die Welt” zauważa, że to ściśle tajne informacje.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Rosjanie porwali dyrektora teatru. „We właściwy sobie faszystowski sposób”