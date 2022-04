Brytyjski wywiad ostrzega. Rosjanie mogą użyć zakazanej broni przeciwko cywilom

Brytyjski MON opublikował w poniedziałek komunikat, w którym przekazano najnowsze ustalenia wywiadowcze. Wynika z nich, że istnieje ogromne ryzyko zrzucenia przez Rosjan bomb fosforowych na Mariupol, bohatersko broniony przez Ukraińców. W mieście wciąż przebywają tysiące cywilów.

Bez Mariupola nie będzie korytarza na Krym

Przypomnijmy, że położony na wybrzeżu Morza Azowskiego Mariupol ma dla Rosjan strategiczne znaczenie. Bez jego zdobycia niemożliwe jest stworzenie korytarza lądowego, który połączyłby okupowany Półwysep Krymski z separatystycznymi republikami w Donbasie.

„Wcześniejsze użycie przez wojska rosyjskie amunicji fosforowej w obwodzie donieckim zwiększa prawdopodobieństwo ich przyszłego użycia w Mariupolu, w miarę nasilania się walk o miasto. Rosyjski ostrzał trwał nadal w okolicach Doniecka i Ługańska. Siły ukraińskie odparły kilka ataków, które doprowadziły do zniszczenia rosyjskich czołgów, pojazdów opancerzonych i sprzętu artyleryjskiego” – ostrzegają Brytyjczycy.

Broń fosforowa. Jak działa?

Zgodnie z prawem międzynarodowym, użycie bomb fosforowych jest zakazane na terenach zamieszkałych. Zakaz ten został uregulowany w Protokole III Konwencji Genewskiej z 1977 r. Na czym polega mechanizm działania tego rodzaju broni?

Po wybuchu bomby, pole rażenia jest pokrywane płonącą substancją – białym fosforem – która rozgrzewa się do nawet 1300 stopni Celsjusza. Ma ona działa zbliżone do napalmu. Jeśli dosięgnie ludzi, spłoną oni żywcem, a w najlepszym przypadku doznają ciężkich poparzeń.

W praktyce, ugaszenie białego fosforu jest niemal niemożliwe. Płonie tak długo, dopóki się nie wypali albo nie zabraknie tlenu. Co gorsza, spalaniu towarzyszy wydzielanie dużej ilości dymu, działającego żrąco na drogi oddechowe, oczy i skórę. Biały fosfor jest silnie toksyczny. Poparzeni, którzy przeżyli wybuch wypełnionej nim bomby, zazwyczaj umierają później w wyniku zatrucia.

Rosjanie opierają się na bombach niekierowanych

W komunikacie przekazano również, że w trakcie bombardowań okupanci stosują przede wszystkim bomby niekierowane, czyli takie, które po zrzuceniu z samolotu swobodnie spadają na cel.

„Rosja wciąż opiera się na niekierowanych bombach, co zmniejsza zdolność jej wojsk do skutecznego namierzania celów i przeprowadzania ataków. Jednocześnie znacznie zwiększa to ryzyko dalszych ofiar wśród ludności cywilnej” – głosi dalsza część komunikatu.

