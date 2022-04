Wojna na Ukrainie. Rosjanie przygotowują się do walki partyzanckiej na swoim terytorium

Ukraiński wywiad dotarł do interesujących informacji na temat rosyjskich działań. Kraj, który do niedawna uchodził za jeden z najgroźniejszych na świecie i zaatakował znacznie mniejszego sąsiada, ma teraz przygotowywać się do walki na swoim terytorium.