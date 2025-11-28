Te polskie miasta są najbardziej zagrożone w czasie wojny. Nie tylko duże ośrodki
Konwój Wojska Polskiego, zdjęcie ilustracyjne
Konwój Wojska Polskiego, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Według analityków Warszawa i Gdańsk są miastami najbardziej zagrożonymi militarnie. Nie oznacza to jednak, że byłyby zaatakowane jako pierwsze, gdyby doszło do wojny. Są również ośrodki, które pomimo zagrożenia są dobrze przygotowane na wyzwania.

Departament Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego opublikował w czerwcu raport pt.: „Samorządy wobec współczesnych zagrożeń. Odporność polskich gmin i miast”. W dokumencie przeanalizowano m.in. narażenie samorządu na zagrożenia o charakterze militarnym, które obejmują zarówno bezpośrednie działania zbrojne, jak i dezinformację, ataki cybernetyczne oraz działania hybrydowe.

Kluczowe znaczenie pod względem zagrożenia ma odległość od granicy północno-wschodniej i wschodniej, czyli odległość od granicy z Obwodem Królewieckim, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Szczególnie zagrożone są miasta oraz obszary, na których znajdują się ważne obiekty infrastrukturalne oraz obiekty infrastruktury krytycznej. Wpływ mogą mieć również zamożność i znaczenie gospodarcze.

Najbardziej zagrożone miasta militarnie? Dwa odbiegają od reszty

Największą wartość zagrożenia odnotowano w Warszawie ze względu na położenie w centrum kraju, strategiczne znaczenie miasta i duże nagromadzenie różnych obiektów infrastruktury krytycznej. Stolica Polski leży również stosunkowo niedaleko granicy. Od Brześcia w linii prostej jest około 180 kilometrów. W Warszawie jest lotnisko, siedziby kluczowych instytucji państwowych i inne obiekty o krytycznym znaczeniu.

Jest to miasto o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i stabilności politycznej kraju. Podobnie wygląda sytuacja z Gdańskiem, który znalazł się na drugiej pozycji. Miasto od Królewca jest oddalone o ok. 130 km. Do tego dochodzi rafineria, ważny port morski i także lotnisko. Dalej na liście zagrożonych są zarówno takie miasta jak Poznań, Kraków oraz Wrocław, jak i Jaworzno, Krosno oraz Ostrołęka. Relatywnie silnie zagrożone są też gminy położone w okolicach tzw. przesmyku suwalskiego.

Nie tylko zagrożenie. Które ośrodki są najbardziej odporne?

Jeśli chodzi o miasta względnie zagrożone, ale odporne można tu wymienić Warszawę, Płock, Opole, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice i Lublin. O odporności samorządu decyduje nie tylko duża liczba miejsc w schronach i dobra infrastruktura medyczna, ale też jego sytuacja finansowa i kapitał społeczny. Z drugiej strony Wałbrzych został zaliczony do miasta względnie niezagrożonego, ale też nieodpornego.

Źródło: WPROST.pl / bgk.pl