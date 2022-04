Francja. Małżeństwo Macrona wywołało wielki skandal. Przedstawiamy sylwetkę prezydenta

Emmanuel Macron po raz drugi wygrał wybory we Francji i to on zostanie gospodarzem Pałacu Elizejskiego na kolejne lata. Przedstawiamy sylwetkę francuskiego przywódcy.

Emmanuel Macron urodził się 21 grudnia 1977 r. w Amiens w północnej Francji. Uzyskał dyplom DEA z zakresu filozofii na Universite de Paris X, został także absolwentem Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu oraz Ecole nationale d’administration. Emmanuel Macron - działalność polityczna Emmanuel Macron w latach 2006-2009 był członkiem Partii Socjalistycznej. W 2008 r. przeszedł do pracy w bankowości inwestycyjnej. W latach 2012–2014 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Pałacu Elizejskiego w administracji prezydenta Francois Hollande’a. 26 sierpnia 2014 r. objął stanowisko ministra gospodarki, przemysłu i cyfryzacji w rządzie Manuela Vallsa. To jemu zawdzięcza Francja "ustawę Macrona", liberalizującą pracę niedzielną, transport, działalność banków oraz usług. Ekonomiści za największą korzyść z tej ustawy uznali to, że była „pierwszym krokiem do oswobodzenia branż spętanych dotąd obostrzeniami”. Już w tym czasie skutecznie budował swoją popularność na francuskiej scenie politycznej i zaczął być uwzględniany w sondażach przeprowadzanych na potrzeby wyborów prezydenckich. W 2016 r. Macron założył ruch polityczny pod nazwą „En Marche!”. Kilka miesięcy później odszedł z urzędu ministra. Emmanuel Macron w wyborach prezydenckich 2017 W pierwszej turze francuskich wyborów prezydenckich Emmanuel Macron otrzymał 24,01 proc. głosów i zajął 1. miejsce spośród 11 kandydatów. W drugiej turze znalazł się z eurosceptyczną kandydatką Marine Le Pen z Frontu Narodowego, która uzyskała poparcie na poziomie 21,30 proc. W drugiej turze wyborów Macron zdobył 66.10 proc. głosów, co dało mu pewne zwycięstwo. Został najmłodszą osobą wybraną na urząd prezydenta Francji. Francja. Emmanuel Macron - życie prywatne Brigitte Macron związała się ze swoim nastoletnim uczniem Emmanuelem Macronem, którego uczyła w prywatnej katolickiej szkole La Providence Lycée. Młody Emmanuel Macron był także szkolnym przyjacielem córki obecnej pierwszej damy Francji – Laurence. Kiedy poznała obecnego prezydenta Francji on miał 14 lat, ona – 38. Pierwsza dama twierdziła, że zakochała się w nastolatku, gdy ten miał 15 lat. Przyszła Pierwsza Dama Francji w 1974 roku poślubiła bankowca Andre-Louisa Auziera i miała z nim trójkę dzieci. Kiedy mężczyzna dowiedział się o romansie żony wpadł w głęboką depresję. Od razu wyprowadził się z domu, jednak do rozwodu doszło dopiero 10 lat później. Do dziś Auzier odmawia udzielania wywiadów.