Potężna eksplozja na Ukrainie. Wiadomo, co ją spowodowało

Na Ukrainie trwa 64. dzień wojny z Rosją. Choć działania wojenne niemalże w całości przesunęły się na wschodnią część kraju, gdzie wojska Putina próbują zająć obwód doniecki i ługański, to do starć i eksplozji nadal dochodzi również w innych regionach. W wielu miejscach trwa akcja oczyszczania terenu z pozostałych niewybuchów i pułapek.

Potężna eksplozja na Ukrainie. Zlikwidowano „pamiątki” po Rosjanach

Na oficjalnym kocie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy na Twitterze w środę po południu opublikowane zostało wideo pokazujące moment ogromnej eksplozji. W jego opisie wyjaśniono, że tak wyglądała detonacja ponad 400 sztuk rosyjskiej amunicji. „Tak wygląda eksplozja podczas niszczenia 475 jednostek wrogiej amunicji” – napisali przedstawiciele ukraińskiego MSW.

W dalszej części wpisu urzędnicy zaapelowali do Ukraińców, aby ci nadal zachowywali szczególną ostrożność i informowali o znalezieniu niewybuchów i innych pozostałości po działaniach Rosjan. „A my tymczasem powtarzamy, bądź uważny i ostrożny! Zauważyłeś podejrzany przedmiot, nie przychodź, zadzwoń pod numer 101” – przypomnieli.

Bitwa o Donbas. Trwa ofensywa Rosjan

W czwartek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował podsumowanie działań wojennych, które trwają w całym kraju. We wpisie podkreślono, że do największych starć dochodzi obecnie na wschodzie Ukrainy, ponieważ Rosjanie dążą tam do przejęcia obwodów ługańskiego i donieckiego, a także do utworzenia lądowej drogi na Krym.

We wpisie poinformowano, że Rosjanie starają się zatrzymać ukraińskie wojska na północy kraju, aby żołnierze nie mogli przemieścić się na wschód. Dodano również, że wróg kontynuuje ostrzał Charkowa, drugiego co do wielkości miasta na Ukrainie.

„Rosyjscy okupanci nadal wykorzystują lotnisko w Melitopolu do bazowania i lotów samolotów szturmowych Su-25, śmigłowców szturmowych Ka-52 oraz samolotów transportowych i bojowych Mi-8” – dodano w porannym raporcie.

„Rosyjscy okupanci nadal ponoszą straty na lądzie. Tylko w obwodzie donieckim i ługańskim w ciągu ostatnich 24 godzin odparto sześć ataków wroga, zniszczono pięć czołgów, jeden system artyleryjski, dwadzieścia dwa pojazdy opancerzone, jeden samochód i jedno działo przeciwlotnicze” – przekazano.

