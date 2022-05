Alarmujące ustalenia sztabu generalnego Ukrainy. Rosjanie odetną Ukrainę od Morza Czarnego?

Przypomnijmy: w początkowej fazie napaści na Ukrainę, wojska rosyjskie przygotowywały się do szturmu na Kijów. Wszystko wskazywało na to, że celem okupantów jest obalenie ukraińskich władz i zastąpienie ich usłużnymi wobec Kremla marionetkami.

Ukraińcy bronili się jednak z niebywałą determinacją, co skłoniło Rosjan do całkowitego wycofania się z obwodu kijowskiego na początku kwietnia i zmiany strategii inwazji. Obecnie, skupiają się oni na zajęciu jak największych obszarów na wschodzie i południu Ukrainy.

Odessa i Mikołajów w kleszczach

Niestety, jak wynika z ustaleń Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wycofanie się okupantów z przedmieść stolicy miało charakter wyłącznie przejściowy. Ukraińscy wojskowi potwierdzają również wcześniejsze ustalenia, że Rosjanie przejmą niebawem pełną kontrolę nad Naddniestrzem.

To separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii. Zajęcie go umożliwiłoby Rosjanom wzięcie w kleszcze ukraińskiego wybrzeża pomiędzy Naddniestrzem a Półwyspem Krymskim, nad którym leżą miasta Odessa I Mikołajów. Jeśli Rosjanom udałoby się zająć wspomniane terytorium, Ukraina zostałaby całkowicie odcięta od Morza Czarnego.

- Obawiamy się próby przejęcia kontroli nad terytorium obwodów odeskiego, mikołajowskiego i częściowo zaporoskiego, stworzenia korytarza lądowego do naddniestrzańskiego obwodu Republiki Mołdawii, zajęcia terytorium centralnej Ukrainy, w tym Kijowa - ostrzega Ołeksij Gromow, szef głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcielenie części Ukrainy do Rosji?

Co gorsza, dalekosiężnym celem Rosjan ma być wcielenie znacznej części Ukrainy do Rosji. Jak tłumaczy Gromow, po zajęciu stolicy okupanci mają przeprowadzić pseudowybory, w których zostaną wyniesione do władzy siły prorosyjskie.

- Utworzą one nowy podmiot państwowy i przeprowadzą jego inkorporację do Federacji Rosyjskiej. W ten sposób wróg będzie próbował osiągnąć swój cel strategiczny i polityczny - uzupełnia Gromow.

