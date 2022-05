„Symulują precyzyjne uderzenia w cele”. Chiny ćwiczą atak na Tajwan i wyspę Guam?

Amerykanie donoszą o niepokojących sygnałach z Chin. Na położonej w tym kraju pustyni Takla Makan widać makiety, które przypominają okręty i bazy wojskowe. Wszystko wskazuje na to, że są one wykorzystywane do symulowania ataku na Tajwan i zależną od USA wyspę Guam.

US Naval Institute (pol. Instytut Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych) to prywatna organizacja, która zrzesza specjalistów, zajmujących się tematyką obronności i bezpieczeństwa. W czwartek poinformowała ona opinię publiczną o niepokojących wnioskach z analizy zdjęć satelitarnych, które wykonano nad terytorium Chin. „Na zdjęciach pustyni Takla Makan w regionie Sinciang na zachodzie Chin widać instalacje, które przypominają kształtem okręty i bazy wojskowe” – przekazała amerykańska organizacja. Makiety amerykańskiej bazy i tajwańskiego portu Zdaniem ekspertów, makiety mogą być wykorzystywane jako cele do prób rakiet balistycznych, w tym pocisków przeciwokrętowych, a niektóre z nich przypominają rzeczywiste obiekty. Chińczycy przygotowali na przykład atrapy amerykańskiej bazy wojskowej na wyspie Guam oraz portu wojennego Suao na Tajwanie. – Okręty chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej symulują precyzyjne uderzenia w cele, zarówno w bazie wojskowej na Guam, jak i w porcie wojskowym Suao, przy użyciu pocisków przeciwokrętowych YJ-21 – ocenił Lu Li-szi, tajwański analityk wojskowy. Dlaczego wraz z inwazją na Tajwan, Chińczycy mieliby również zaatakować oddaloną o ok. 2750 km amerykańską bazę na Oceanie Spokojnym? Stany Zjednoczone to najważniejszy sojusznik Tajwanu i praktycznie jedyny gwarant jego niepodległości. W razie chińskiego ataku, amerykańska baza na wyspie Guam stanowiłaby kluczowy element wsparcia Tajwańczyków w walce z najeźdźcą. Chiny uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję Licząca ok. 23 mln ludności wyspa Tajwan jest traktowana przez komunistyczne Chiny jako zbuntowane terytorium. Władze w Pekinie konsekwentnie powtarzają, że Tajwan stanowi integralną część Chin i tym samym dążą do przejęcia nad nim kontroli. Konflikt ciągnie się od 1949 r., kiedy to komuniści wygrali wojnę domową w Chinach. Ich pokonani przeciwnicy, skupieni wokół prawicowej partii Kuomintang ewakuowali się właśnie na Tajwan i stworzyli tam niezależną od Pekinu Republikę Chińską. Początkowo panowała w niej dyktatura wojskowa, która w latach 80. została zastąpiona przez demokrację. Co ciekawe, Tajwan do dziś nie jest uznawany przez większość społeczności międzynarodowej za suwerenne państwo. Oficjalne stosunki dyplomatyczne utrzymuje z nim zaledwie kilkanaście krajów. Przyczyna tego jest oczywista – wszystkie pozostałe kraje nie chcą po prostu zadrażniać swoich stosunków z Chinami. Czytaj też:

