Szefowa Russia Today wyśmiewa Amerykanów. „Zrozumiałam to, gdy miałam 15 lat!”

Rosyjska propaganda swoją niechęć do Amerykanów każdego dnia ubiera w coraz ostrzejsze i bardziej obraźliwe słowa. Tym razem na tego typu wypowiedź pozwoliła sobie wysoko postawiona przedstawicielka tego przedsięwzięcia. Szefowa anglojęzycznej RT (Russia Today) na kanale Rossija 1 uderzyła w Stany Zjednoczone, wspominając swój pobyt w tym kraju.

– Amerykanie są jak małe dzieci, nie wierzą w to, w co nie chcą wierzyć – zaczęła swój wywód Margarita Simonjan. Stwierdziła, że są oni „zamknięci w świecie własnych fantazji” i powróciła do starych listów, które pisała do rodziców w okresie studiów w USA. „Pisałam: »mam poczucie, że Ameryka to nie kraj, tylko przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną«. Zrozumiałam to, gdy miałam 15 lat!” – powiedziała na antenie telewizji.

Obraźliwe słowa Szefowej RT

Fragment z uderzającą w obywateli USA wypowiedzią wyłapała i opublikowała w sieci dziennikarka Julia Davis, która zajmuje się monitorowaniem rosyjskiej propagandy. „Dziś wieczorem w rosyjskiej telewizji państwowej szefowa RT Margarita Simonjan powróciła do jednego ze swoich ulubionych tematów: »głupich Amerykanów«. Po raz kolejny Simonjan pokazała jak źle myśli o Amerykanach i ich zdolnościach intelektualnych na podstawie czasu spędzonego na studiach w Stanach Zjednoczonych” – pisała na Twitterze. Wyjaśniła, że „niepełnosprawność intelektualna” to łagodne tłumaczenie, ponieważ Simonjan użyła niecenzuralnego słowa, którego nie zamierza przytaczać.

