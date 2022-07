Szef wywiadu wojskowego Ukrainy wskazuje, kiedy zakończy się wojna. Zapowiada kontrofensywę

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow w rozmowie z portalem RBK-Ukraina był pytany, czy ostatnie odbicie Wyspy Węży przez Ukrainę to już koniec walk o ten kawałek lądu. – Mówiłem, że Wyspa Węży zostanie wyzwolona. Teraz widzicie rezultat moich słów. Na tym etapie to jest koniec. Co będzie dalej, czas pokaże – ocenił.

Wojna na Ukrainie. Jakie są cele Rosji?

Budanow wskazał, że ostatnie zmasowane ataki bombowe Rosjan są wynikiem zmiany dowódcy inwazji na Ukrainie. – Szef, jak mówią, „specjalnej operacji wojskowej” na Ukrainie zmienił się i został nim dowódca sił powietrznych. On wie, jak walczyć bombowcami i rakietami, więc robi to, co umie najlepiej – ocenił szef wywiadu.

Budanow był pytany, jakie są aktualne cele Rosji w wojnie. – Z pełną odpowiedzialnością mogę oświadczyć, że plany Rosji zakładają całkowite zniszczenie Ukrainy, absolutnie kompletne. A wszelkie insynuacje na temat „czy może im wystarczy sam Donbas”, proszę mi nawet nie zadawać takich pytań. My nie handlujemy naszym terytorium – podkreślił.

Szef wywiadu wojskowego podkreślił też, że aktualnie nie ma zagrożenia ze strony armii białoruskiej dla Ukrainy.

Szef wywiadu o kontrofensywie

Ukraiński wojskowy był też pytany, czy Ukraina utrzyma Donbas.

– Pytanie powinno brzmieć, czy na razie utrzymamy Donbas i kiedy wyzwolimy okupowane terytoria. Poczekajmy trochę. W sierpniu powinniście zobaczyć kilka kroków z naszej strony. Potem, bliżej zimy, wszystko to powinno się trochę zatrzymać, zwolnić tempo – ocenił. – Trudno nam w tej chwili przejść do kontrofensywy, w dużej mierze zależymy od ilości i jakości broni, którą posiadamy. Ale powtarzam, operacja będzie trwała do całkowitego wyzwolenia terytorium Ukrainy – podkreślił Budanow.

Szef wywiadu wojskowego podkreślił, że „w sierpniu cały świat zobaczy zwycięstwa Ukrainy”. Poinformował też, że Ukraina wciąż wspiera działania partyzanckie na podbitych przez Rosję terytoriach. Zdradził też, że na 11 września Rosja szykuje referenda, ale wciąż nie ma gotowych pytań.

– Interesującą rzeczą jest to, że Rosjanie do końca nie wiedzą, jaki dokładnie będzie scenariusz. Przygotowują się do przyłączenia terytoriów, ale równolegle są inne opcje: utworzenie „republik ludowych” lub stworzenie jednej wielkiej „republiki ludowej” , przyłączenie do Rosji jednego wielkiego terytorium lub mniejszego terytorium. To wszystko, jak zawsze w Rosji, zdecyduje się w ostatnim dniu – zdradził.

Kiedy skończy się wojna na Ukrainie?

Prowadzący rozmowę dziennikarz zapytał również, czy dobrze rozumie, że pod koniec roku nastąpi koniec fazy aktywnej wojny, która ma miejsce teraz. Budanow potwierdził, ale podkreślił, że „to jeszcze nie będzie koniec” wojny.

– A co nim będzie? – zapytał dziennikarz. – Będzie to dostęp do granic z 1991 roku. To będzie koniec tej całej przygody, którą zafundowała Rosja – ocenił szef wywiadu.

– Kiedy to się stanie? – pytał prowadzący rozmowę.

– Myślę, że w przyszłym roku – wskazał ukraiński wojskowy.

