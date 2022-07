Rosyjski żołnierz wytyka błędy swoim dowódcom. Polski wywiad publikuje przechwycone nagranie

To kolejne przechwycone nagranie, które opublikowała polska Agencja Wywiadu. Tym razem jeden z rosyjskich żołnierzy, którego wysłano na Ukrainę, narzeka na chaotyczne działania i błędy swoich dowódców. – Po prostu cię przewożą, zostawiają i wszystko – mówi wojskowy. – Chłopaków, z którymi jeździłem, już nie ma (...). Z naszego plutonu zostały trzy osoby – dodaje. Żołnierz oskarża też dowódców, że działania wojenne były źle przygotowane. – Ze wszystkimi, którzy jeździli nie jest dobrze… albo ranni, albo ciężko ranni – mówi.

Mężczyzna mówi również o błędach, które dowódcy mieli popełniać na froncie. Opowiada, jak zastępca dowódcy plutonu „zgubił” żołnierza, po czym „trzeciego dnia odnaleźli go czołgiści”. Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn ocenia w komunikacie, że nagrany żołnierz „wprost zniechęca wszystkich do zaciągania się do oddziałów walczących na froncie”. – Jeśli u ludzi obudził się heroizm…, niech jeżdżą tam… wtedy pogadamy – mówi wojskowy.

„To już kolejny materiał, do którego dotarła Agencja Wywiadu, który pokazuje, że rosyjscy żołnierze są w coraz większym stopniu świadomi, że propagandowy przekaz o sukcesach rosyjskiej armii w wojnie przeciwko Ukrainie, jest kłamstwem” – czytamy dalej w komunikacie. „Rosjanie napotykają na skuteczny i profesjonalny opór ukraiński i ponoszą duże straty. Mimo tego dowództwo rosyjskie kontynuuje działania wojenne przeciwko Ukrainie. Nic nie wskazuje na to, by Rosja miała zamiar zakończyć inwazję w najbliższym czasie” – dodaje Żaryn.

