Papież Franciszek spotkał się z wiernymi po przerwie. Zwrócił się do Polaków

Papież spotkał się w środę 3 sierpnia z wiernymi na audiencji generalnej w Watykanie po raz pierwszy od momentu przerwy wakacyjnej, która trwała miesiąc – poinformował portal Vatican News. Ze względu na ogromne upały audiencja miała miejsce w Auli Pawła VI. Franciszek pozdrowił polskich pielgrzymów i podziękował za modlitewne wsparcie podczas jego podróży do Kanady, która zakończyła się w sobotę.

Watykan. Papież pozdrowił Polaków

– Wiem, że w sierpniu wielu z was pielgrzymuje pieszo na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych. Proszę was, ofiarujcie trud waszego pielgrzymowania także za Kościół, o pokój w całym świecie, a szczególnie w Ukrainie – podkreślił Ojciec Święty.

Na spotkaniu z papieżem obecne były również zakonnice. – Pozdrawiam siostry elżbietanki, które przeżywają tu w Rzymie czas duchowej odnowy: wiele z nich pracuje na Ukrainie. Niech Matka Boża wyjedna im oraz tym, którym pomagają, obfitość Bożych łask. Z serca wam błogosławię – dodał Franciszek.

Franciszek pobłogosławił Ukrainie

Duchowny pobłogosławił całej Ukrainie i wszystkim siostrom pracującym w tym ogarniętym wojną kraju. Papież pokazał, że pamięta o nich i się za nie modli. Grupa ukraińskich zakonnic, która uczestniczyła w audiencji generalnej, zabrała ze sobą flagę swojego kraju.

Franciszek odnotował też drugą rocznicę wybuchu w porcie w Bejrucie. W wyniku eksplozji zginęło ponad 200 osób, a 6,5 tysiąca zostało rannych. Gdy Ojciec Święty stał podczas machania do wiernych lub udzielania błogosławieństwa podpierał się laską. Kiedy jednak zbliżył się do wiernych lub spotkanie dobiegło końca, musiał skorzystać z wózka.

