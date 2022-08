Papież Franciszek nie spotka się z patriarchą Cyrylem. Cerkiew nie chce rozmów „na uboczu”

Nie dojdzie do spotkania papieża Franciszka z Cyrylem, zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Miało do tego dojść podczas kongresu, który odbędzie się we wrześniu w stolicy Kazachstanu. – To musi być niezależne wydarzenie, ze względu na jego znaczenie – oceniła rosyjska cerkiew.

W dniach 13-15 września, papież Franciszek będzie przebywać w Nur-Sułtan, stolicy Kazachstanu, gdzie weźmie udział w VII Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Cyryl poparł inwazję na Ukrainę W kongresie miał również wziąć udział Cyryl, patriarcha Moskwy i Wszechrusi. Franciszek w wielu wywiadach wyrażał nadzieję, że będzie miał możliwość spotkania się z Cyrylem w kazachskiej stolicy. Gdyby doszło do spotkania, głównym tematem rozmów niewątpliwie byłaby napaść Rosji na Ukrainę. W tym miejscu należy dodać, że zwierzchnik rosyjskiej cerkwi prawosławnej bezpośrednio wyrażał poparcie dla rosyjskiej inwazji. Do spotkania Franciszka i Cyryla jednak nie dojdzie. Jak poinformowała rosyjska cerkiew, jej zwierzchnik nie pojawi się w Nur-Sułtan. Zamiast Cyryla, pojawi się oficjalna delegacja. „To musi być niezależne wydarzenie” Przedstawiciel rosyjskiej cerkwi podkreślił, że nawet gdyby Cyryl pojawił się kazachskiej stolicy, i tak nie byłoby mowy o spotkaniu z papieżem. Dlaczego? - Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl nie pojedzie do Kazachstanu na VII Kongres Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii, a zatem nie spotka się tam „na uboczu” z papieżem Franciszkiem (...) To musi być niezależne wydarzenie, ze względu na jego znaczenie - przekazał metropolita Antoni z Wołokołamska, szef Departamentu Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Dotychczas papież Franciszek spotkał się z patriarchą Cyrylem tylko raz. Miało to miejsce w 2016 r. na Kubie. Czytaj też:

