Papież Franciszek wyróżnił polskiego lekarza. „Order św. Sylwestra nie jest nadawany zbyt często”

Papież Franciszek odznaczył prof. Marka Krawczyka Orderem św. Sylwestra – poinformowała Archidiecezja Warszawska. To odznaczenie nadawane osobom świeckim, także niekatolikom, za aktywność w dziele apostolskim, wybitne zasługi w pracy zawodowej lub osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i sztuki. Order ustanowił w 1841 r. papież Grzegorz XVI i jest to jedno z pięciu odznaczeń przyznawanych przez głowę Kościoła katolickiego.

Order św. Sylwestra. Czym jest wyróżnienie przyznane przez papieża Franciszka?

– Order św. Sylwestra nie jest nadawany zbyt często. To order, który jest wyróżnieniem papieskim za wybitne zasługi zawodowe i nie ulega wątpliwości, że w takim charakterze się dzisiaj zbieramy. Dość powiedzieć, że rzeczywiście jest to wyróżnienie ze strony kościoła ważne i istotne – powiedział wręczający odznaczenie kard. Kazimierz Nycz. Prof. Krawczyk jako pierwszy lekarz w Polsce, przeprowadził udany zabieg przeszczepienia wątroby bez udziału lekarzy z zagranicy. Było to w 1992 r.

W 1999 r. prof. Krawczyk rozpoczął wraz z Centrum Zdrowia Dziecka program przeszczepiania wątroby od dawcy żywego. W tym samym roku przeprowadził pierwszy w Polsce udany tego typu zabieg. – Bez wątpienia można stwierdzić, że pan prof. Krawczyk wyznaczył i stworzył podstawy do dalszego działania kolejnych pokoleń polskich lekarzy i naukowców – podkreślił w laudacji prof. Michał Grąt.

Kim jest prof. Marek Krawczyk?

W kierowanej przez prof. Krawczyka klinice wykonano też pierwsze w Polsce przeszczepienie wątroby i nerki u chorego dorosłego w tym samym czasie. Do chwili obecnej wykonano tam ponad tysiąc transplantacji wątroby od dawcy zmarłego. Pobrano także ponad 200 fragmentów wątroby do przeszczepienia od dawcy żywego.

– Na pytanie co w życiu zawodowym było dla prof. Krawczyka najważniejsze, najpiękniejsze jednym tchem odpowiada – „to, że zostałem lekarzem, świadomość, że mogę pomagać” – stwierdził z kolei w laudacji ks. prof. Krzysztof Pawlina. Prof. Marek Krawczyk od 2008 do 2016 r. był rektorem Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Z kolei od 2007 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

