Papież Franciszek zaskoczył dziennikarzy. „Nie czuję się na siłach”

Papieski samolot odleciał w czwartek o godz. 8:29 z lotniska w Rzymie. Maszyna z Franciszkiem na pokładzie wylądowała w Luksemburgu o 9:56. Ojciec Święty przywitał się z dziennikarzami na początku lotu, ale nie zrobił tego osobiście, jak to zwykle ma w zwyczaju. – Nie czuję się na siłach, pozdrowię was stąd – powiedziała głowa Kościoła katolickiego, odnosząc się do wąskiego korytarza pomiędzy rzędami foteli.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni wyjaśnił, że decyzja była spowodowana logistyką samolotu oraz krótką trasą i nie była spowodowana odzwierciedleniem stanu zdrowia papieża – podało Associated Press. Franciszek w poniedziałek odwołał zaplanowane na poniedziałek audiencje z powodu „łagodnego stanu grypopodobnego”. Jednak w podróży do Belgii i Luksemburga nie zaplanowano żadnych zmian.

Na początek swojej 46. zagranicznej podróży Ojciec Święty spotka się z Wielkim Księciem Luksemburga Henrykiem oraz premierem Lucem Friedenem, po czym wygłosi przemówienie do władz cywilnych i korpusu dyplomatycznego kraju. Po południu głowa Kościoła katolickiego spotka się ze społecznością katolicką Luksemburga, a następnie poleci do Brukseli, stolicy Belgii.

Stan zdrowia papieża Franciszka pod lupą. Padło porównanie do historycznej wizyty

Portal ncronline.org przeanalizował z kolei historyczną podróż papieża do Azji i Oceanii. Zauważono, że pomimo pojawiających się regularnie doniesień o stanie zdrowia głowa Franciszek „wciąż daje radę”.

„W ciągu zaledwie 11 dni odwiedził cztery kraje, w których upał i wilgotność osłabiają siły każdego, a tym bardziej 87-latka. To prawda, że większość czasu spędził na wózku inwalidzkim, ale jego umysł pozostał bystry podczas rozmów z przywódcami” – czytamy. Zdaniem serwisu wszystko wskazuje na to, że wbrew przewijającym się od czasu do czasu sugestiom Ojciec Święty „nie jest gotowy do ustąpienia”.

