Papież o ludziach, którzy wolą koty i psy od dzieci: Musimy ich trochę zganić

Na początku września papież odwiedził Indonezję. Przemawiając w Dżakarcie, zwrócił się do rodzin wielodzietnych, w których urodziło się troje, lub więcej dzieci. Zauważył, że wpływa to pozytywnie na średnią wieku mieszkańców państwa w Azji Południowo-Wschodniej. Zaapelował, by inne rodziny brały z nich przykład.

Uśmiechając się, porównał wielodzietne rodziny do modelu, na jaki ludzie coraz chętniej decydują się w zachodnich krajach. Bywa, że wolą od opieki nad dzieckiem adoptować kota lub psa. Zdaniem Franciszka jest to błędna droga. W podobnym tonie papież wypowiedział się ponownie w środę – tym razem konkretnie o Włochach.

„Musimy ich trochę zganić”

Franciszek o swoich spostrzeżeniach na temat stylu życia Włochów mówił w trakcie cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie. Najpierw rozejrzał się i dostrzegł, że w tłumie, pośród wiernych znajdują się też dzieci.

– To piękne [że tu są – red.] – w kulturze, w której uprzywilejowane jest posiadanie małych psów lub kotów, a nie dzieci – powiedział.

–Musimy trochę zganić Włochów! – rzucił do zebranych – cytuje przywódcę religijnego ansabrasil.com (włoska Agenzia Nazionale Stampa Associata – oddział brazylijski).

Papież Franciszek zachorował

Niedawno media obiegła informacja o „łagodnym stanie grypopodobnym” głowy Kościoła katolickiego. Mimo złego samopoczucia Franciszek wybierze się w podróż do Belgii i Luksemburga. W poniedziałek miała odbyć się audiencja, która została jednak przez papieża odwołana.

Ojciec Święty wybiera się do Europy, ponieważ chce wziąć udział w obchody 600-lecie istnienia Katolickiego Uniwersytetu w Louvain w Belgii. W trakcie wizyty dojdzie też do beatyfikacji Anny de Jesus, która przez czternaście lat prowadziła klasztor w Brukseli.

Warto dodać, że Jan Paweł II prawie 50 lat temu (w 1985 roku) spotkał się ze studentami niderlandzkojęzycznego Katolickiego Uniwersytetu w Louvain i beatyfikował Damiana z Molokai. Franciszek pod koniec września również chce spotkać się z francuskojęzyczną społecznością akademicką w Belgii.

