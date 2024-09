Nagłe zmiany w harmonogramie papieża Franciszka. Powodem stan zdrowia

„Z powodu łagodnej choroby przypominającej grypę i jako środek ostrożności w związku z nadchodzącą wizytą, papieskie audiencje zaplanowane na dziś zostają odwołane” – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

„Środki ostrożności” przed pielgrzymką do Luksemburga i Belgii

Odwołane zostały wszystkie audiencje zaplanowane na poniedziałek, 23 września. Powodem jest „łagodna grypa”, na którą zachorował papież Franciszek. Głowa kościoła zdecydowała, że lepiej będzie odpocząć przed jego zaplanowaną na najbliższe dni podróżą zagraniczną do Luksemburga i Belgii.

Pielgrzymkę zaplanowano na dni 26-29 września, z czego pierwszy dzień – czwartek – papież Franciszek spędzić ma w Luksemburgu, a pozostałe w Belgii. Zagraniczną wizytę ojca świętego zwieńczy niedzielna msza w Brukseli.

Wizytą w Belgii papież Franciszek uczcić ma 600. rocznicę istnienia głównych katolickich uniwersytetów w kraju. Podczas pielgrzymki wygłoszone ma zostać przemówienie duszpasterskie wobec Belgów, którymi od lat wstrząsają nieustające doniesienia o nadużyciach seksualnych w kościele i tuszowaniu ich przez duchownych.

Liczne doniesienia o chorobach papieża Franciszka

Poniedziałkowe informacje z Watykanu są kolejnymi doniesieniami o nienajlepszym stanie zdrowia ojca świętego, które pojawiają się ostatnimi miesiącami a nawet latami w mediach.

Przykładowo w marcu papież Franciszek zaniemówił podczas jednej audiencji, co spowodowane było „zapaleniem oskrzeli”. – Przygotowałem tekst, ale słyszycie, że nie mogę go przeczytać – mówił do wiernych z trudem ojciec święty. Kilka dni wcześniej także odwołane zostały inne zaplanowane audiencje.

Informacje o przeziębieniach, zapaleniu oskrzeli i problemach z mówieniem pojawiały się także w lutym i styczniu. Jeszcze wcześniej, w czerwcu 2023 roku, papież trafił do szpitala i przeszedł operację jelita grubego.

