Papież zacytował wiersz polskiej poetki. Te słowa zna każdy

Już przed przerwą wakacyjną Watykan zapowiadał podróż papieża, który miał we wrześniu odwiedzić Azję i Oceanię. Najpierw poleciał do stolicy Indonezji – Dżakarty, gdzie – w katedrze Matki Bożej Wniebowziętej, wygłosił kilka słów do zgromadzonych – kapłanów i wiernych, zainteresowanych przybyciem Ojca Świętego do kraju.

Mówiąc o braterstwie, zacytował słowa Wisławy Szymborskiej.

„Żadne dwie krople wody nie są do siebie podobne”

Hasłem wizyty papieskiej jest właśnie m.in. braterstwo. Definiując słowo, traktujące o przyjaźni, solidarności, bliskości – przypomniał o „pięknym wyrażeniu, którego użyła pewna XX-wieczna poetka”. Jak opisać braterstwo? – Być braćmi to kochać się nawzajem, uznając, że »różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody – stwierdził Ojciec Święty.

Źródła tych słów osobom dobrze zaznajomionym z twórczością laureatki Nagrody Nobla nie trzeba oczywiście wskazywać – to fragment wiersza – ośmiozgłoskowca – „Nic dwa razy”. Pochodzą z tomu poetyckiego, wydanego w 1957 roku.

Franciszek, przywołując słowa Szymborskiej, zgodził się z nimi: „tak właśnie jest”. – Żadne dwie krople wody nie są do siebie podobne – tak jak żadni dwaj bracia, nawet bliźniacy, nie są całkowicie identyczni„. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, papież dodał, że „żywe braterstwo oznacza wzajemną akceptację, uznanie siebie nawzajem za równych w różnorodności”.

Szymborska została pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Uroczystość miała charakter świecki. Mimo faktu, iż poetka prawdopodobnie nie była osobą wierzącą, w jej twórczości duchowni na całym świecie – na przykład benedyktyn ojciec Wiligis Jaeger czy jezuita o. Robert Kennedy widzą drogowskazy, jak przeżyć życie moralnie i etycznie, czy uczą na podstawie jej utworów kontemplacji.

Indonezja. Większość mieszkańców wyznaje tu islam

W Indonezji aż 87 procent obywateli wyznaje islam (większość muzułmanów to sunnici). Niewielki procent – około 3 – to natomiast wierni Kościoła katolickiego. Ogólnie chrześcijaństwo w Indonezji wyznaje ok. 10 proc. mieszkańców, z czego ok. 7 proc. osób to wyznawcy protestantyzmu.

