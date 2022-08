Rosja blokuje w ONZ kluczowe porozumienie. Chodzi o broń nuklearną

Na początku sierpnia, podczas rozpoczęcia w Nowym Jorku konferencji przeglądowej stron Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej, szef ONZ Antonio Guterres ostrzegał, że świat stoi w obliczu niebezpieczeństwa nuklearnego, którego nie widziano od zimnej wojny. – Początkowy okres po zimnej wojnie przyniósł nadzieję na pokój i świat uniknął samobójczego błędu, jakim byłby konflikt nuklearny, ale z upływem czasu ta nadzieja słabnie – zauważał.

Konferencja przeglądowa trwała do 26 sierpnia. Jak informuje CNN, ostateczny projekt traktatu o rozbrojeniu jądrowym zablokowała Rosja, a miesięczne spotkanie skończyło się fiaskiem. Rosjanie zablokowali m.in. zapisy dotyczące Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, twierdząc, że są upolitycznione. Jak ocenił przewodniczący konferencji, ambasador Argentyny Gustavo Zlauvinen, Rosja próbowała wprowadzić poprawki do traktatu, które „wywołałyby chaos” na tak późnym etapie negocjacji. Jednak przedstawiciel Rosji Igor Wiszniewieckij utrzymywał że „wiele państw, nie tylko Rosja” miało zastrzeżenia do treści dokumentu.

Natomiast ambasador Rosji w ONZ Wasilij Nebenzia zarzucał USA „upolitycznianie dokumentu końcowego i przedkładanie interesów geopolitycznych karania Rosji nad wspólną potrzebę umacniania bezpieczeństwa globalnego”. Jak podaje „The Guardian”, Rosja jako jedyna wypowiedziała się przeciwko uzgodnionemu tekstowi, który zapewniał m.in. kontrolę obiektów jądrowych przez „właściwe władze Ukrainy”. Brytyjski dziennik zauważa, że to już druga konferencja przeglądowa, na której nie udało się wydać wspólnego oświadczenia, w którym ponownie zobowiązano by się do realizacji celów traktatu.

Putin zabrał głos ws. wojny nuklearnej

Gdy w Nowym Jorku rozpoczynała się konferencja, głos zabrał również Władimir Putin. Prezydent Rosji skierował list, którego treść opublikował Kreml. „Jako państwo-strona Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i jeden z jego depozytariuszy, Rosja konsekwentnie przestrzega litery i ducha Układu” – napisał. „Wychodzimy z założenia, że w wojnie nuklearnej nie ma zwycięzców i nigdy nie należy jej rozpętać, i opowiadamy się za równym i niepodzielnym bezpieczeństwem dla wszystkich członków społeczności światowej” – dodał.

