Elżbieta II nie żyje. To prawdopodobnie ostatnie zdjęcie monarchini

Królowa Elżbieta II rządziła nieprzerwanie od 70 lat. Była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Jeszcze w czerwcu tego roku świętowała Platynowy Jubileusz, czyli 70-lecie panowania. Ze względów zdrowotnych opuściła część aktywności, które towarzyszyły hucznym obchodom.

Elżbieta II nie żyje. Ostatnie zdjęciaz zamku Balmoral

We wtorek Elżbieta II przyjęła na spotkaniu ustępującego premiera Borisa Johnsona, a następnie jego następczynię Liz Truss. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których uśmiechnięta monarchini stała obok nowej premier. Elżbieta II przyjęła następczynię Johnsona na zamku w Balmoral w Szkocji. Inauguracja nie odbyła się w Pałacu Buckingham ze względu na to, że lekarze zalecili królowej odpoczynek. We wtorek wykonano ostatnie znane zdjęcie Elżbiety II – podał brytyjski portal Metro.

twitter

„Aż trudno uwierzyć, że te zdjęcia dzieli ledwie kilka dnia” – napisał dziennikarz Financial Times pod fotografią, na której monarchini i szefowa rządu wymieniają uścisk dłoni. Przy tej okazji Brytyjczycy zwrócili uwagę na zasinione miejsce na dłoni Elżbiety II.

„To ostatnie oficjalne zdjęcie królowej Elżbiety II zostanie zapamiętane. Uśmiechnięta, w zamku Balmoral, po ponad 70 latach służby jako królowa, na dwa dni przed śmiercią, mianowała Liz Truss na premiera. Imponująca do końca” – napisał austriacki dziennikarz Thomas Mayer.

twitter

W środę wieczorem królowa odwołała posiedzenie Tajnej Rady Wielkiej Brytanii. Rzecznik Pałacu poinformował, że zastosowała się do rady lekarzy, którzy zalecili jej odpoczynek. W czwartek z Pałacu Buckingham zaczęły napływać niepokojące informacje na temat pogorszenia stanu zdrowia królowej.

Wieczorem przekazano smutne wieści. „Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Konsorta pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu” – przekazał w oświadczeniu Pałac Buckingham.

Czytaj też:

Elżbieta II nie żyje, Karol królem Wielkiej Brytanii. Emocjonalne słowa nowego monarchy