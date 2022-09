Historyk z USA o nieoczywistym winnym wojny w Ukrainie. „Władimir Putin sam by się nie odważył”

Timothy Snyder wspomniał w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy o wartościach, których kierują się Ukraińcy walcząc w wojnie przeciwko Rosji. Amerykański historyk zwrócił uwagę zwłaszcza na opór Ukraińców. Według profesora Uniwersytetu Yale Ukraińcy muszą wygrać tę wojnę. – Jeśli Rosja wygra, to wywrze większą presję na europejską demokrację. Chiny aktywnie działają przeciwko demokracji – zaznaczył Snyder.

Według historyka z USA prowadzenie wojny przeciwko demokracji jest wkroczeniem na „niebezpieczne terytorium”. Dodał, że konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą jest kluczowy dla idei demokracji. Zdaniem Snydera Kreml prowadzi swoją wojnę, opierając ją na kłamstwach. – Rosjanie i Chińczycy wierzą, że historia jest po ich stronie. Uważają, że wszystko, co robimy, jest puste, obłudne i naiwne – podkreślił profesor Uniwersytetu Yale.

Historyk z USA: Kreml może zagrozić UE

Zdaniem Snydera obecność Ukrainy w Unii Europejskiej jest w interesie innych. – UE reprezentuje to, że państwa imperialne przegrywają wojny. Jeśli Rosja wygra wojnę, to będzie bezpośrednim zagrożeniem dla Unii Europejskiej, ponieważ przywraca imperializm do centrum europejskim polityki – wyjaśnił amerykański historyk.

Snyder zaznaczył, że Ukraina w 2022 roku jest innym krajem, niż była w 1992 r. Dodał, że na tej zasadzie Białoruś za 30 lat może być innym państwem. Tłumaczył, że biorąc pod uwagę historię, Białoruś była w najtrudniejszej sytuacji, bo w XIX wieku była pod wpływem Imperium Rosyjskiego. Z kolei Ukraina wówczas była podzielona pomiędzy dwa imperia, a Polska przez trzy, z czego jedno było bardziej liberalne od pozostałych.

Wojna Rosja – Ukraina. Timothy Snyder o odpowiedzialności Chin

Profesor Uniwersytetu Yale podkreślił, że Chiny dopuściły do wojny w Ukrainie i są za nią odpowiedzialne. – Chiński rząd jest naprawdę kiepski w braniu odpowiedzialności. Woleliby udawać, że nie podejmują żadnych decyzji, tylko robi to USA. W przypadku tej wojny Amerykanie próbowali ją powstrzymać, ale się nie udało. Chińczycy nie próbowali tego powstrzymać, a mieli taką możliwość – wyjaśniał Snyder. Amerykański historyk kontynuował, że Putin dostał w lutym zgodę na wojnę.

Snyder stwierdził, że prezydent Rosji nie byłby zdolny do samodzielnego podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwazji. – Myślę, że Chińczycy poparli wojnę trzydniową. Uwierzyli w tej wersję, że wszystko szybko się skończy, a Zachód nie będzie miał czasu, aby coś zrobić. A teraz wojna toczy się dalej – komentował. Profesor Uniwersytetu Yale zapewnił, że Chinom jest na rękę słaba Rosja. Obecnie Pekin nie ma powodu, by pomagać Kremlowi, bo to nie jest w ich interesie.

Czytaj też:

Putin spotka się z przywódcami 15 państw. Wśród nich Chiny, Turcja i Iran