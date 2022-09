Wstrząsające doniesienia z wyzwolonych terenów. Wołodymyr Zełenski: Świat musi na to zareagować

Na wyzwolonych terenach obwodu charkowskiego Ukraińcy odkrywają kolejne masowe groby. Władze ukraińskie poinformowały, że w lesie pod miejscowością Izium znaleziono 450 grobów. Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Synehudow przekazał, że wszyscy tam pochowani mają „ślady gwałtownej śmierci”. Reuters zwraca uwagę, że jeśli liczba ciał zostanie potwierdzona to groby pod w Izium będą największym miejscem masowego pochówku, znalezionym w Europie od czasu wojen bałkańskich w latach 90.

Zełenski: Rosja powtórzyła w Izium to, co zrobiła w Buczy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek wieczorem, w swoim codziennym przemówieniu, że na miejscu zbrodni pracują śledczy. Przekazał, że odkryto miejsca, w których Rosjanie więzili i maltretowali mieszkańców tych terenów, ale też cudzoziemców – siedmiu studentów ze Sri Lanki, którzy uczyli się na uczelni medycznej w Kupiańsku. Jak przekazał, zostali oni uwolnieni i udzielono im pomocy medycznej.

– Świat musi na to wszystko zareagować. Rosja powtórzyła w Izium to, co zrobiła w Buczy. A teraz dopiero zaczęliśmy poznawać pełną prawdę o tym, co działo się w tej części obwodu charkowskiego – powiedział Zełenski.

Prezydent Ukrainy poparł też inicjatywę wysłania na miejsce zbrodni przedstawicieli ONZ. – Dobrze, że w strukturach ONZ przygotowują już grupę, która pojedzie do tego miejsca koło Izium, która zobaczy i opowie wszystkim w organizacji, co robili terroryści rosyjscy – powiedział.

Świat wstrząśnięty doniesieniami z Izium

Na wstrząsające odkrycia reagują państwa zachodnie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby nazwał doniesienia o masowych grobach w Izium „przerażającymi”. – To jest przerażająca część trwającej historii. Gdziekolwiek widzimy odpływ rosyjskich sił z okupowanych terytoriów, widzimy, co one po sobie pozostawiają. I odkrycie tych 440 grobów w Izium jest tego przypomnieniem – powiedział z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Premier Kanady nazwał doniesienia o zbiorowych grobach „przerażającymi i rozdzierającymi serce”. „Kanada potępia te odrażające okrucieństwa. Będziemy współpracować z partnerami, by pociągnąć sprawców do odpowiedzialności” – napisał na Twitterze Justin Trudeau.

Zareagował też premier Mateusz Morawiecki. „83 lata od zbrodniczego ataku sowieckiego na Polskę, 82 lata od zbrodni katyńskiej i wiemy jedno: Rosja powróciła do swojej najbardziej makabrycznej przeszłości” – napisał szef polskiego rządu, udostępniając zdjęcia z Izium, zamieszczone przez prezydenta Ukrainy.

