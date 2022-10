Władimir Putin ma aż trzech sobowtórów? Ukraiński wywiad zebrał dowody

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy generał Kyryło Budanow poinformował, że ukraińskie służby przyglądają się sobowtórom Putina i posiadają konkretne przykłady, które potwierdzają ich ustalenia. – Nie jestem „putinoznawcą”, tak to ujmijmy. Moim zdaniem istnieją trzy sobowtóry, których osobiście od razu zauważam – powiedział Budanow w wywiadzie, którego fragment opublikował w sieci niezależny kanał informacyjny Nexta.

Domysły, że Władimir Putin może być zastępowany przez sobowtórów, pojawiają się od dłuższego czasu. W mediach pojawiła się również teoria, że Rosjanie wykorzystują „operacyjne sobowtóry” Putina między innymi wtedy, gdy przemieszcza się on w kolumnie samochodów rządowych. Z kolei w lipcu sporo wątpliwości wywołało nagranie Putina z wizyty w Iranie. Rosyjski przywódca zwrócił na siebie uwagę sposobem, w jaki wysiadał z samolotu, którym przyleciał do Teheranu. Zauważono także, że Putin zeskoczył najpierw ze schodków, a później, wyraźnie kulejąc, podszedł do jednego z irańskich ministrów.

„Czy to w ogóle jest Putin?” Wątpliwości po wizycie w Iranie

Również wtedy głos w sprawie zabrał Kyryło Budanow. – Wprost nie odpowiem na pytanie o stan zdrowia Putina, tylko zasugeruję coś. Proszę spojrzeć na moment, w którym Putin wysiada z samolotu. Czy to w ogóle jest Putin? – powiedział szef ukraińskiego wywiadu sugerując, że w stolicy Iranu pojawił się sobowtór prezydenta Rosji. Doniesienia o tym, że Putina zastępował sobowtór, pojawiły się także w maju. Wszystko z powodu operacji, której miał zostać poddany prezydent Rosji.

twitterCzytaj też:

Papież Franciszek zaapelował do Putina. To pierwszy taki ruch od początku wojny w Ukrainie