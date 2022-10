Papież Franciszek zaapelował do Putina. To pierwszy taki ruch od początku wojny w Ukrainie

W niedzielę 2 października papież Franciszek spotkał się z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra w Watykanie, aby wspólnie odmówić Anioł Pański. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie słowa, które padły.

Papież Franciszek z apelem do Władimira Putina. Chodzi o wojnę w Ukrainie

Papież Franciszek zaapelował do Władimira Putina. Poprosił prezydenta Rosji o to, aby „zatrzymał spiralę przemocy i śmierci” w Ukrainie. Jednocześnie potępił to, co nazwał „absurdalnym” ryzykiem wojny nuklearnej. Jak podkreśla „The Washington Post”, jest to najsilniejsza reakcja papieża ws. wojny, którą na terenie Ukrainy rozpętała Rosja. Agresja na pełną skalę trwa już ponad 210 dni.

Papież zwrócił się także do Wołodymyra Zełenskiego. Wezwał prezydenta Ukrainy do tego, aby był „otwarty” na poważne propozycje pokojowe. Franciszek apelował również do społeczności międzynarodowej, aby podjęła próbę „wykorzystania wszelkich instrumentów dyplomatycznych”, aby zakończyć tę „wielką tragedię” i „horror”.

Przypomnijmy – kilka miesięcy temu sporo kontrowersji wywołał wywiad papieża dla dziennika „Corriere della Sera”. Franciszek stwierdził wówczas, że „szczekanie NATO pod drzwiami Rosji” mogło skłonić Władimira Putina do inwazji na Ukrainę. Papież nie ocenił jednoznacznie dostarczania broni Ukrainie. Mówił o wyścigu zbrojeń i konflikcie jako okazji do „testowania broni” . – Rosjanie wiedzą już, że czołgi są mało przydatne i myślą o innych rzeczach. Dlatego właśnie toczą się wojny: aby przetestować wyprodukowaną broń – stwierdził Franciszek.

