Król Karol wykonał piękny gest wobec Meghan Markle. Ta zaskoczyła reakcją

O kontaktach Meghan Markle i Karola III dowiadujemy się więcej z książki Roberta Hardmana, zatytułowanej „Queen of Our Times”. Opisuje on ślub Markle i księcia Harry'ego na zamku w Windsorze 19 maja 2018 roku. Panna młoda była w trudnej sytuacji, kiedy na kilka dni przed ceremonią w mediach zaczęto pisać, że jej ojciec nie pojawi się na wydarzeniu. Z pomocą przyszedł wówczas Karol, który zaproponował, że to on odprowadzi aktorkę do ołtarza.

Cztery słowa Meghan Markle do Karola

Ku zaskoczeniu wszystkich, Meghan Markle odpowiedziała w czterech słowach: „Can we meet halfway?” (Czy możemy spotkać się w połowie drogi?). Jak podkreśla autor książki, już wtedy wybranka księcia Harry'ego pokazała, że nie jest nieśmiałą młódką, tylko pewną siebie kobietą i to ona będzie decydować o przebiegu swojego najważniejszego dnia. Ostatecznie zrobiono tak, jak chciała – ówczesny następca brytyjskiego tronu czekał na Markle w połowie drogi do ołtarza, podczas gdy ona zaliczyła imponujące, samotne wejście do świątyni.

Król Karol III

Karol III wstąpił na brytyjski tron automatycznie 8 września po śmierci swojej matki, królowej Elżbiety II. Zgodnie z protokołem na koronację trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Szybko pojawiły się spekulacje, że ceremonia mogłaby odbyć się 2 czerwca 2023 roku, czyli dokładnie w 70. rocznicę koronacji Elżbiety II. Z kolei w ubiegłym tygodniu "Bloomberg" podał, powołując się na brytyjskich urzędników, że w grę wchodzi data 3 czerwca. Pałac Buckingham nie potwierdził jednak tych doniesień.

Koronacja Karola III. Jak będzie wyglądać?

Koronacja Karola III ma być skromniejsza i mniej wystawna niż poprzednie tego typu uroczystości. Według „Daily Mail” lista uczestników uroczystości w Opactwie Westminsterskim ma zostać skrócona z 8 tys. do 2 tys., co oznacza, że zabraknie na niej wielu parlamentarzystów i arystokratów.

Koronacja ma być też znacznie krótsza niż Elżbiety II. Ma potrwać nieco ponad godzinę, a nie prawie cztery. Według brytyjskiego tabloidu, uroczystość ma zostać okrojona ze „starożytnych i czasochłonnych rytuałów, w tym wręczania monarsze sztabek złota”. Wykonane specjalnie na koronację w 1953 r. aksamitne krzesła prawdopodobnie zostaną zastąpione standardowymi siedziskami. Uczestnicy wydarzenia mogą też być inaczej ubrani. Karol III ma być zwolennikiem rezygnacji z ceremonialnych strojów na rzecz garniturów.

