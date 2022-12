Horror w Argentynie. Matka używała zwłok córki jako szafki nocnej

Funkcjonariusze policji odkryli ciało Milagros Nazareth Martin po tym, jak o zaginięciu dziewczynki poinformował organy ścigania jej ojciec. Mężczyzna tłumaczył, że od miesięcy nie miał kontaktu z córką. Równocześnie na posterunek zgłosili się krewni, którzy mieli niepokojące informacje. Policjanci postanowili odwiedzić dom mieszkającej w Buenos Aires matki dziecka, Vanesy Mansilli. Kobieta wcześniej przekonywała męża, że oddała dziecko do ośrodka opieki społecznej ze względu na to, że w domu panowały złe warunki.

Matka zamurowała zwłoki córki

Gdy na miejsce przyjechali policjanci, by przeszukać mieszkanie, kobieta przyznała, że jej córka umarła. Twierdziła, że nie wiedziała, co zrobić w tej sytuacji i „była przerażona” . Wyjaśniała, że obawiała się odebrania jej dwójki pozostałych dzieci – w wieku trzech i siedmiu lat. W związku z tym postanowiła ukryć śmierć dziewczynki. Na pobliskiej budowie kobieta zebrała cement, którego użyła do zamurowania ciała dziecka wewnątrz drewnianej skrzyni. Następnie używała jej jako szafki nocnej.

Co doprowadziło do śmierci Milagros?

Kobieta miała przyznać się krewnym do tego, że jej dziecko nie żyje. Utrzymywała, że odkryła śmierć córki po kąpieli. – Po drzemce poszła zobaczyć, co u dziewczynki, ale ona już nie żyła. Powiedziała, że miała katar i ślinę w ustach – relacjonował zeznania kobiety jeden ze śledczych.

Badanie ciała dziecka wykazało, że Milagros zmarła z powodu infekcji dróg oddechowych wywołanej wcześniejszymi chorobami. Stan dziewczynki wymagał przeprowadzenia tracheotomii. Jej matka została oskarżona o zabójstwo.

