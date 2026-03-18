Kanał Zero grzmi na paski w TVP Info. Stacja ostro odpowiada

Wraca dyskusja na temat tak zwanych „pasków”, czyli krótkich, jednozdaniowych informacji wyświetlanych na antenach stacji telewizyjnych. Ostatnio głośno było o paskach emitowanych podczas serwisów TV Republika – teraz dziennikarz Kanału Zero wziął na tapet odpowiedniki z TVP Info.

Dawid Chęć stwierdził, że wspomniana stacja emituje „rządową propagandę” w materiałach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej – wszystko za sprawą wpisów Donalda Tuska dotyczących polexitu, który w ostatnich dniach wrócił na języki opinii publicznej.

Chęć zwrócił uwagę paski, wśród których pojawiły się między innymi hasła: „Unia napędza wielkie inwestycje”, „Cywilizacyjny skok dzięki Unii Europejskiej” czy „Polska w Unii – co zyskała wieś”. – Totalne forsowanie tego, że gdyby nie Unia Europejska, to właściwie Polska by, kurde, no, nie istniała. I oczywiście, że dołączenie do ówczesnej Unii dało nam wiele. Ale wy już nawet nie udajecie. Donald Tusk puszcza zlecenie i lecicie z totalną rządową propagandą – komentował Chęć.

Odpowiedź TVP Info. Dane i analizy

Prowadząca program „Wykrywacz kłamstw” odniosła się na antenie TVP Info do zarzutów przedstawionych przez dziennikarza. W materiale podkreślono, że hasła, jakie widzowie mogą oglądać na antenie stacji opierają się na danych i analizach przygotowanych przez niezależne ośrodki badawcze.

W programie przywołano między innymi badania firmy YouGov związane z oceną skutków Brexitu – jak wynika z danych z czerwca 2025 roku, aż 56 procent Brytyjczyków uznało, że decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej była błędem.

Wskazano też na analizy organizacji fact-checkingowej Demagog. Wynika z nich, że w latach 2011–2021 środki unijne stanowiły około 25-30 procent wszystkich inwestycji publicznych w Polsce.

Polska w Unii Europejskiej. Korzystają najubożsi i rolnicy

Prowadząca „Wykrywacz kłamstw” przywołała również dane Eurostatu, które wcześniej przytoczył portal Business Insider. Zgodnie z nimi, po wejściu Polski do Unii Europejskiej odsetek osób zagrożonych ubóstwem w Polsce spadł z ponad 45 procent w 2005 roku do niespełna 16 procent w 2022 roku.

W materiale zaznaczono również, że rolnictwo należy do największych beneficjentów członkostwa Polski w Unii Europejskiej – co już wcześniej podkreślali dziennikarze „Rzeczpospolitej”.

– Paski telewizji polskiej, którą mam zaszczyt współtworzyć, są zdaniem dziennikarza kanału Zero elementem takiej samej propagandy jak paski w TVP w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę? Można nas porównywać tylko dlatego, że my reagujemy na słowa premiera – mówiła prowadząca program "Wykrywacz kłamstw"

– Ale może dobrze, że pan Dawid krytykuje TVP. Przynajmniej nie ma czasu na umawianie się na kolejne wywiady z prorosyjskimi kamratami – zakończyła materiał dziennikarka, odwołując się do głośnego materiału Kanału Zero z kontrowersyjnymi postaciami – Wojciechem „Jaszczurem” Olszańskim i Marcinem „Ludwiczkiem” Osadowskim. To – w ocenie mediów – prorosyjscy patostreamerzy, których obecność w studiu KZ oburzyła opinię publiczną.

Dawid Chęć odpowiada. „Nigdzie nie powiedziałem.”..

Na odpowiedź dziennikarza Kanału Zero nie trzeba było długo czekać.

„Przecież Pani prowadząca dosłownie w pierwszym zdaniu potwierdza to co powiedziałem w materiale, że zaczęliście grzać pro Unijnymi paskami bo Donald Tusk rozpoczął temat polexitu. Nigdzie nie powiedziałem, że wasze paski zawierają kłamstwa i dodaje, że zawdzięczamy Unii bardzo dużo” – napisał Dawid Chęć w serwisie X.

Tusk ujawnił kulisy wizyty w TVP Info. Tego nie zarejestrowały kameryCzytaj też:

TV Republika będzie miała problemy? „Dlaczego to tolerujecie?”