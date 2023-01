Ważna decyzja Andrzeja Dudy. Niemcy nie będą się sprzeciwiać

Andrzej Duda podczas wizyty we Lwowie podkreślił, że Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard w ramach budowania międzynarodowej koalicji. – Podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu pod postacią czołgów – mówił prezydent. Kompania czołgów liczy 14 pojazdów. Z racji tego, że Leopardy są produkowane w Niemczech, na dalszy eksport potrzebna jest zgoda niemieckiego rządu.

O sprawę został zapytany Robert Habeck, wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki z ramienia Zielonych. – Jest różnica w podejmowaniu decyzji za siebie, a uniemożliwianiu podjęcia decyzji innym. Nie powinniśmy stać na drodze, gdy inne kraje podejmują decyzję o wsparciu Ukrainy, niezależnie od tego, jakie decyzje podejmuje Berlin – powiedział zastępca Olafa Scholza, cytowany przez portal zeit.de.

Wojna w Ukrainie. Niemcy o decyzji Polski ws. przekazania czołgów Leopard

Głos zabrała również Britta Hasselmann, przewodnicząca klubu parlamentarnego Zielonych. Tłumaczyła, że zawsze należy zadać sobie pytanie, czy Niemcy „mogą zrobić więcej razem z ich sojusznikami”. Dodała, że w tym kontekście należy zastanowić się jakiej broni potrzebuje Ukraina i co można jej dostarczyć razem z krajami partnerskimi.

Decyzję Polski wyjaśniał na antenie TVP Info rzecznik polskiego rządu. – Naszym celem jest, aby Ukraina się broniła, a do tego potrzebuje sprzętu. Chcemy wymusić na innych państwach podobne zachowania. Jeśli nie obronimy niepodległej Ukrainy, to my będziemy następnym celem. Jeśli Ukraina przegrywa, to przegrywa również Polska – zaznaczył Piotr Mueller.

