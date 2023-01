„Nieumyślna detonacja granatu” w rosyjskiej bazie. Zginęli zmobilizowani żołnierze

Do wybuchu doszło w centrum kultury, które zostało przekształcone w magazyn amunicji w graniczącym z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim. Jak informuje Reuters, według rosyjskiej agencji Interax do niedzieli wciąż uważano osiem osób za zaginione. Według lokalnych służb ratunkowych doszło do „nieumyślnej detonacji granatu” przez jednego z wojskowych. 16 żołnierzy, w tym sprawca, miało trafić do szpitala, a 3 zginąć na miejscu.

Również rosyjska agencja TASS przekazała, że „nieostrożne obchodzenie się z granatem” spowodowało eksplozję. Jak podaje Reuters, według powiązanego z rosyjskimi organami ścigania kanału „112” na Telegramie, ranni i zabici to poborowi, którzy mieli walczyć w Ukrainie. Nie jest jednak jasne, kiedy doszło do eksplozji.

Wybuchy w rosyjskim Biełgorodzie

To nie pierwszy raz, gdy media donoszą o eksplozjach w rosyjskim Biełgorodzie. W październiku ubiegłego roku Reuters informował o głośnym wybuchu, a państwowa agencja Ria Nowosti twierdziła wtedy, że eksplozje były związane ze zniszczeniem amunicji na pobliskim poligonie. W mediach pojawiły się spekulacje, że mógł to być odwet za zmasowany ostrzał wielu ukraińskich miast, który wówczas przeprowadziła Rosja. Rosjanie wzięli na celownik obiekty cywilne i obiekty infrastruktury krytycznej. Rakiety uderzyły min. w Kijowie, Lwowie, Charkowie, Odessie, Dnieprze czy Zaporożu.

Do eksplozji w mieście doszło również m.in. w lipcu. Z kolei w grudniu mieszkańcy otrzymali nietypowe rachunki za media. Władze przy okazji informacji o opłatach przekazały im, jak zachować się podczas... ostrzału.

