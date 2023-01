Erdogan stoi przed podjęciem ważnej decyzji. „Szwecja byłaby tym zszokowana”

Do tej pory wniosków o rozszerzenie NATO nie poparły tylko dwa kraje: Turcja oraz Węgry. Viktor Orban zapowiedział z kolei, że dokumenty Szwecji i Finlandii zostaną ratyfikowane w lutym.

Natomiast Recep Tayyip Erdogan uważa, że w Szwecji znalazły schronienie osoby powiązane z Partią Pracujących Kurdystanu lub muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, który według władz Turcji miał stać za nieudanym zamachem stanu w kraju, do którego doszło w lipcu 2016 roku. Polityk domagał się od szwedzkiego rządu ekstradycji kurdyjskich separatystów i całkowitego zniesienia restrykcji dotyczących sprzedaży broni do Turcji. Deklarował, że jeśli te postulaty nie zostaną spełnione, Ankara nie wyrazi zgody na akcesję Szwecji

Turcja blokuje akcesję Szwecji do NATO

Po spaleniu Koranu przed ambasadą w Sztokholmie rozmowy turecko-fińsko-szwedzkie zostały wstrzymane na czas nieokreślony. Premier Szwecji Ulf Kristersson apelował o wznowienie negocjacji, jednak ostatecznie nie doszły one do skutku. W niedzielę 29 stycznia głos w tej sprawie zabrał przywódca Turcji. Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że mógłby wyrazić zgodę na akcesję Finlandii, natomiast w żadnych wypadku nie można tego od niego oczekiwać w stosunku do Szwecji.

– Możemy przekazać Finlandii inną wiadomość a Szwecja byłaby tym zszokowana. Finlandia nie powinna jednak popełnić tego samego błędu co Szwecja – stwierdził. – Przedłożyliśmy Szwecji listę 120 osób, które powinny zostać przekazane Turcji. Musicie dokonać ekstradycji tych terrorystów, abyście mogli wejść do NATO – dodał przywódca Turcji. Wcześniej szef tureckiego MSZ stwierdził, że nie ma oferty oddzielnej oceny członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO.

Jak Rosjanie zablokowali członkostwo Szwecji w NATO