Łukaszenka wprawił gości w osłupienie. Tym razem poszło o chińską herbatę i cukierki

Aleksandr Łukaszenka spotkał się z naukowcami w Pałacu Niepodległości w Mińsku. – Białoruska nauka ma powody do dumy, ale nie ma czasu na spoczywanie na laurach – stwierdził samozwańczy przywódca podczas uroczystości wręczenia dyplomów pracownikom naukowym i pedagogom.

Łukaszenka o szansach dla Białorusi

Według dyktatora środowisko naukowe powinno się mniej skupiać na teorii a bardziej postawić na praktykę. – Na ważne dziedziny naukowe (od nauk wojskowych i bezpieczeństwa, po nauki społeczne) w zachodnich krajach przeznaczane są ogromne środki finansowe. Wszystko jest dziś potrzebne i we wszystko wszyscy są gotowi zainwestować. Ale najpierw trzeba pokazać produkt i udowodnić jego wartość – tłumaczył polityk.

Białoruski dyktator stwierdził, że Białoruś stoi przed ogromną szansą, której nie może zmarnować. Następnie tłumaczył naukowcom, że drugiej tak dobrej okazji nie będzie. – Jutro świat się uspokoi i objawi się zpełnie nowy porządek. Ale dzisiaj jest dzisiaj i musimy to wykorzystać, żeby uzyskać jak najwięcej dla Białorusi. To podstawa naszej niepodległości. Jeśli nie zrobimy szybkiego kroku naprzód, to wszystko stracimy – mówił. Polityk nie doprecyzował, jaki wielki krok ma na myśli i przed jakimi dokładnie szansami stoi Białoruś.

Łukaszenka do naukowców: Wszyscy jesteście szczupli

Uwagę przykuło natomiast zachowanie polityka względem naukowców. W pewnej chwili samozwańczy przywódca zaczął zachwalać swoim gościom przygotowany specjalnie dla nich poczęstunek. – Popatrzcie, tutaj jest herbata dla was. Wypijcie, zanim wystygnie. Xi Jinping wysyła mi taką chińską herbatę przez cały czas. Częstujcie się, bo przecież sam wszystkiego nie wypije – zachęcał Aleksandr Łukaszenka. – Te cukierki także są dla was, mamy również ciasteczka. Osobiście ie polecam, ale z drugiej strony wszyscy jesteście bardzo szczupli, więc możecie pozwolić sobie na małe co nieco – powiedział polityk.

