Saakaszwili przytoczył słowa Putina. „Powiedział, że powiesi mnie za jaja”

W 2018 roku Micheil Saakaszwili został skazany za rzekome nadużycie władzy na sześć lat pozbawienia wolności. Ponad cztery lata później sąd odrzucił apelację byłego prezydenta Gruzji, pomimo pogarszającego się stanu zdrowia polityka. Tym samym nie została wydana zgoda na wyjście Saakaszwilego na wolność. Nie zdecydowano się także na zawieszenia odbywania kary.

Micheil Saakaszwili jest przekonany, że ze względu na swoją działalność polityczną stał się więźniem z rozkazu Władimira Putina. – Putin powiedział, że powiesi mnie za jaja, on i Dmitrij Miedwiediew kilkakrotnie mówili o postawieniu mnie przed sądem – stwierdził były prezydent Gruzji.

Micheil Saakaszwili ocenił również, że Gruzja jest obecnie „własnością rosyjskiego oligarchy" i jest rządzona przez „średniowiecznego pana feudalnego". Polityk jest przekonany, że jego uwięzienie to sygnał, który Władimir Putin wysyła także do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. – Poprzez moje uwięzienie Putin wysyła również Zełenskiemu sygnał: co go pewnego dnia czeka, jeśli nie będzie mu posłuszny – ocenił Micheil Saakaszwili.



Były prezydent Gruzji uważa, że jego „zabójstwo” będzie oznaczało „koniec gruzińskiej demokracji i suwerenności”. – Czasami myślę, że obecny rząd chce rozpocząć wojnę domową. Myślą, że w ten sposób mogą utrzymać swoją władzę – stwierdzi Micheil Saakaszwili. Jest pewny, że jego „śmierć spowoduje wielki chaos w Gruzji”.

W rozmowie z „Bildem” Micheil Saakaszwili opisał również swój stan zdrowia. Przekazał, że schudł 55 kg. Obecnie waży 65 kg. – Czuję straszny ból na całym ciele. Jestem całkowicie przykuty do łóżka, często tracę przytomność. Wielu zastanawia się, jakim cudem jeszcze żyję. (…) Większość moich objawów jest wywołana z powodu zatrucia metalami ciężkimi – przekazał.

