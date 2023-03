Katastrofa we Włoszech. Zderzyły się dwa samoloty

We wtorek 7 marca w okolicy miejscowości Guidonia Montecelio, położonej niedaleko Rzymu, zderzyły się dwa ultralekkie samoloty – podała agencja informacyjna ANSA. Do tragedii doszło ok. godz. 11:00. Z medialnych doniesień wynika, że maszyny należały do 60. Skrzydła Sił Powietrznych Włoch i były wykorzystywane do szkoleniowych celów.

Zderzenie samolotów we Włoszech. Są ofiary

W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby – piloci samolotów. Na miejscu pojawili się przedstawiciele służb, którzy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. ANSA przekazała, że jeden samolot rozbił się na polu, a drugi o samochód zaparkowany niedaleko zabudowań. Na chwilę obecną nie ma informacji o kolejnych poszkodowanych.

Głos w sprawie zabrała premier Włoch, która złożyła kondolencje rodzinom ofiar. „Śmierć dwóch pilotów Sił Powietrznych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Guidonii, napełnia nas smutkiem. W imieniu rządu składam najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia ich rodzinom, kolegom i Siłom Powietrznym. Kierujemy do nich nasze modlitwy” – napisała Giorgia Meloni na Twitterze.

