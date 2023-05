Światowi przywódcy i royalsi. Tak prezentowali się goście na koronacji Karola III

W sobotę 6 maja Karol III został oficjalnie koronowany na króla Wielkiej Brytanii. Uroczystości prowadził arcybiskup Canterbury Justin Welby. Pałac Buckingham zapowiadał, że w historycznym wydarzeniu weźmie udział około 2200 osób, a więc znacznie mniej niż miało to miejsce w poprzednich latach.

Koronacja Karola III. Kto pojawił się w Londynie?

W tym ważnym dniu u boku brytyjskiego monarchy pojawili się jego synowie: książę William z księżną Kate oraz Harry. Żona młodszego syna – Meghan Markle – pozostała w Stanach Zjednoczonych z dziećmi. Królowi towarzyszyła również księżniczka Anna oraz książę Andrzej.

W Opactwie Westminsterskim w Londynie pojawiło się także wielu światowych przywódców oraz koronowanych głów z całego świata. Wśród gości można było wypatrzeć m.in. króla Szwecji Karola XVI Gustawa oraz jego córkę księżniczkę Wiktorię oraz króla Filipa i królową Letycję z Hiszpanii. Polskę reprezentowali Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Tak wyglądali goście na koronacji Karola III

W wydarzeniu udział wzięli również premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak i jego żona Akshata Murthy oraz przywódca Kanady Justin Trudeau z żoną Sophie Gregoire Trudeau. Jordanię reprezentowali król Abdullah II i królowa Rania a Monako książę Albert i księżniczka Charlene. Do Londynu przybyli także norweski książę Haakon i jego żona Mette Marit.

Ukrainę reprezentowali premier Denys Szmyhal oraz Pierwsza Dama Ołena Zełenska a Francję Emmanuel Macron i jego żona Brigitte. Wizyty w Wielkiej Brytanii nie planował Joe Biden, natomiast koronacji przypatrywała się Pierwsza Dama USA Jill Biden.

Galeria:

Royalsi z całego świata i światowi przywódcy na koronacji Karola III

Koronacja Karola III

Uroczystości rozpoczęły się po godz. 11:20 (10:20 czasu londyńskiego). Wtedy z Pałacu Buckingham wyruszyła procesja, w której Karol III wraz z małżonką przemieścił się do opactwa Westminsterskiego. Pochód przejechał przez reprezentacyjną aleję – The Mall, następnie pod budynkiem w kształcie łuku – Admiralty Arch, a później przez ulicę Whitehall do Opactwa Westminsterskiego. Królowi towarzyszyły tłumy londyńczyków i przyjezdnych. Gości nie zniechęcała pogoda: deszcz i brak słońca.

Czytaj też:

Książę Harry bez Meghan na koronacji ojca. To, gdzie usiadł, wiele mówiCzytaj też:

Camilla w białej sukni u boku Karola III. Te zdjęcia z koronacji przejdą do historii