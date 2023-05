NA ŻYWO: Koronacja króla Karola III. Relacja z uroczystości w Londynie

Po 70 latach Wielka Brytania ponownie jest świadkiem koronacji. Elżbietę II zastępuje na tronie jej najstarszy syn, Karol III. Choć 73-latek od śmierci matki stoi na czele monarchii brytyjskiej, dopiero w sobotę 6 maja formalnie zasiądzie na tronie.

Koronacja Karola III – relacja na żywo

Uroczystość koronacji została starannie zaplanowana w duchu tradycji, ale też z elementami nowoczesności. Aby wszystko wypadło jak najlepiej, w ostatnich dniach w Londynie prowadzone były próby z udziałem głównych zainteresowanych. Plan głównych uroczystości został rozpisany na ponad trzy godziny.

Zapraszamy do śledzenia relacji z tych wydarzeń.

14:29 Sky News podaje nieoficjalnie, że książę Harry jeszcze dziś wróci do Los Angeles. Powodem są urodziny jego syna, Archiego, które przypadają dziś. 14:22 Na trasie przejazdu króla pojawili się też przeciwnicy monarchii i samego Karola III. Przynieśli ze sobą transparenty z napisami "Nie mój król". 14:15 Wszyscy w Londynie czekają jeszcze na jedno wydarzenie - Król z rodziną ma pojawić się na balkonie Pałacu Buckingham. 14:10 Za Karolem i Camillą w karecie jadą syn króla - William z żonę i dziećmi. 14:05 Rozpoczyna się pochód w stronę Pałacu Buckingham. Król wraca do siedziby w asyście przedstawicieli różnych rodzajów sił zbrojnych. 14:03 Przed Opactwem Westminsterskim biją dzwony. Król wsiada do złotej karety koronacyjnej, którą pojedzie do Pałacu Buckingham. W tę stronę para królewska podróżowała lżejszą i wygodniejszą karetą zbudowaną z okazji platynowego jubileuszu Elżbiety II. 14:02 Przed wyjściem z katedry król zamienił słowo z obecnymi na mszy przedstawicielami innych wyznań. 14:01 W Opactwie Westminsterskim odśpiewany został hymn. Król i królowa opuszczają katedrę, by przesiąść się do złotej karety, którą wrócą do Pałacu Buckingham. 13:51 Książę Harry nie odgrywał znaczącej roli podczas koronacji. Nie wydawał się jednak zmartwiony.



Książę Harry bez Meghan na koronacji ojca. To, gdzie usiadł, wiele mówi 13:44 Przy śpiewie chóru król i królowa udali się do kaplicy św. Edwarda. Tam przygotują się do procesji koronacyjnej, z którą wrócą do Pałacu Buckingham. 13:40 BBC zwraca uwagę, że po koronacji książę William pocałował ojca w policzek. Teraz to on jest pierwszym w linii sukcesji. Zakończyła się msza, pora na kolejne punkty programu. 13:32 Rozbrzmiewa modlitwa "Ojcze nasz". 13:28 W Opactwie Westminsterskim kontynuowana jest msza koronacyjna. Karol i Camilla wkrótce przyjmą komunię. 13:25 BBC publikuje nagranie z momentu koronacji Karola III.



twitter.com 13:18 Karol i Camilla obydwoje zasiedli już na tronach. Na twarzy żony króla rysuje się wyraźne poruszenie. 13:16 Teraz następuję koronacja Camilli. Żona Karola III otrzymuje pierścień, berło i koronę. Będzie posługiwać się tytułem królowej, a nie królewskiej małżonki. 13:13 "Przysięgam, że dochowam wierności Waszej Królewskiej Mości oraz Waszym spadkobiercom i następcom zgodnie z prawem. Tak mi dopomóż Bóg" - to słowa przysięgi, którą składają królowi poddani. 13:12 Następuje ostatni element koronacji: Intronizacja. Tradycja została zmieniona tak, by przysięgę królowi mogli złożyć wszyscy poddani: w swoich domach, przed telewizorami bądź na ulicach Londynu. 13:11 Książę William przysięga lojalność ojcu. 13:03 "Boże, chroń Króla!" - zakrzyknął arcybiskup Canterbury. 13:02 Korona św. Edwarda spoczęła na głowie Karola III.



Korona została wykonana w 1661 roku. Przed koronacją przerobiono ją specjalnie, by pasowała dla nowego króla. Jest niezwykle ciężka - waży około 2 kilogramów. To jedyny raz, gdy Karol ma ją na głowie, bowiem używana jest wyłącznie podczas koronacji. 13:01 Zgromadzeni w Opactwie Westminsterskim wstają. Za moment koronacja. 13:01 W rękach Karola III ląduje berło królewskie oraz laska. 13:00 Karol III przyjmuje rękawicę królewską i wezwanie, by władać z łagodnością i łaską. 12:59 Kolejne regalia wędrują w ręce Karola. Król otrzymuje jabłko i pierścień, symbol godności królewskiej i symbol pomiędzy Bogiem i Królem, Królem i Narodem. 12:57 Karol III został odziany w szaty królewskie. 12:55 Naramienniki Szczerości Mądrości - znaki ochrony Bożej - to kolejny symbol, który trafia w ręce Karola III. 12:53 W ręce Karola trafia miecz królewski: symbol sprawiedliwości i miłosierdzia. 12:51 Król Karol przyjmuje symbole władzy królewskiej. Ostrogi ucieleśniają odwagę. 12:50 Chór śpiewa hymn koronacyjny autorstwa Georga Friedricha Händla. Zawiera on słynne słowa "God Save the King", czyli "Boże, chroń króla". 12:45 Następuje trzeci etap koronacji: namaszczenie. Odbywa się on za specjalnymi przesłonami. To jedyny element koronacji, który jest ukryty przed oczami widzów. 12:40 Tak prezentują się na koronacji Karola III jego syn William z żoną Katarzyną oraz ich dzieci.



twitter.com 12:33 Brytyjskie insygnia królewskie używane dziś podczas koronacji mają niezwykłą historię. Przypominamy, jakie jest ich znaczenie.



Niezwykłe przedmioty towarzyszące koronacji Karola III. Tłumaczymy, co oznaczają 12:26 Trwają czytania. Pierwsze pochodzi z 1. listu św. Pawła do Kolosan. 12:19 Po deklaracji wyznawania protestantyzmu Karol przysięga, że będzie sprawiedliwie panował nad przedstawicielami także innych wyznań. 12:16 Król Karol III przysięga wiarę protestancką. To wymóg, by ustanowić go głową Kościoła anglikańskiego. 12:15 Trwa przysięga króla, który zobowiązuje się m.in. do poszanowania prawa, sprawiedliwego rządzenia podległymi mu ziemiami i utrzymywania religii protestanckiej jako panującej.



Król Wielkiej Brytanii staje się zarazem głową Kościoła anglikańskiego, stąd przysięga dotycząca religii i przywilejów dla duchownych. 12:13 Karol pytany jest, czy pragnie złożyć przysięgę. Król wyraża takie pragnienie. 12:11 "Oto przedstawiam wam Karola, króla waszego bezspornego, gdyż wszyscy, którzy przybyli dnia tego, pragną oddać mu hołd i pokłon. Azaliż i wy tak uczynicie?" - czytają lektorzy. Zebrani odpowiadają: Boże, chroń króla Karola 12:09 Rozpoczął się pierwszy etap koronacji: przedstawienie króla Karola III. 12:08 W trakcie koronacji zostaną użyte trzy korony. W ramach aktu inwestytury Karol III założy historyczną koronę św. Edwarda. Po mszy zmienią ją na Brytyjską koronę państwową (Imperial State Crown). Camilla będzie koronowana koroną św. Marii.



twitter.com 12:03 Karol i Camilla zajęli swoje miejsca. Rozpoczyna się powitanie i właściwa część mszy koronacyjnej. 12:02 Chór w Opactwie Westminsterskim śpiewa wiwaty na cześć Camilli i króla Karola III. 11:53 Przy dźwięku organów i dzwonów król wprowadzany jest do Opactwa Westminsterskiego. Towarzyszy mu arcybiskup Canterbury Justin Welby.



Wśród paziów niosących płaszcz koronacyjny jest książę George, syn Williama i Kate oraz wnuki księżnej Camilli. 11:50 Katedra w Westminsterze jest już wypełniona po brzegi. 11:43 Do Opactwa Westminsterskiego przybyli już także brat Karola III - książę Edward z rodziną.



twitter.com 11:43 Do mediów trafiły już pierwsze zdjęcia Karola III i Camilli.



Obwarowania Amerykanów 11:38 Do Opactwa Westminsterskiego przybył książę Harry w towarzystwie swoich kuzynów. Sussex ma na sobie cywilny strój. Nie będzie odgrywał dużej roli w koronacji ojca. Jak informowaliśmy wcześniej, nie towarzyszy mu żona - Meghan Markle.



Książę Harry zmarginalizowany podczas koronacji Karola III. Dlaczego nie będzie Meghan Markle? 11:32 Tak prezentuje się orszak królewski.



twitter.com 11:24 Kareta z królem i królową jedzie wyznaczoną trasą do Opactwa Westminsterskiego. 11:20 W bramie Pałacu Buckingham pojawiła się kareta z Karolem III i Camillą. Żona króla jest w białej sukni. 11:17 Tak prezentuje się dziś Pałac Buckingham o reprezentacyjna aleja The Mall, którą już za kilka minut przejdzie procesja z królem Karolem III.



twitter.com 11:13 Do Opactwa Westminsterskiego przyjeżdżają byli premierzy Wielkiej Brytanii i inni goście: głowy państw i przedstawiciele monarchii. 11:07 Procesja z udziałem Karola i Camilli wyruszy o godz. 11:20. Orszak zbiera się przed Pałacem Buckingham. 11:03 Nowego króla czeka szereg wyzwań, o których piszemy szerzej poniżej:



Strajki, secesje i niesforni poddani. Oto lista problemów króla Karola III 10:55 Przed Pałacem Buckingham zbierają się już przedstawiciele oddziałów, które będą eskortowały króla w drodze do opactwa. Mimo deszczowej pogody, wzdłuż The Mall zgromadziły się tłumy.

Goście czekają już w katedrze, gdzie trwa koncert poprzedzający koronację. 10:52 Rodzina królewska przypomina, że od ponad tysiąca lat koronacje odbywają się w Opactwie Westminsterskim. Tak samo będzie w przypadku Karola III, który przyjmie koroną z rąk arcybiskupa Canterburry.



twitter.com 10:45 Wszystkie miejsca zaplanowane dla widzów w Londynie, zostały już zapełnione.



twitter.com 10:33 Podczas koronacji Polskę reprezentować będą Andrzej Duda z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą.



twitter.com 10:02 Podczas koronacji Karola III każdy szczegół będzie miał znaczenie. O kulisach piszemy poniżej:



Tak będzie wyglądała koronacja Karola III. Nie zabraknie odstępstw od tradycji

Czytaj też:

„Rozpieszczony dziwak” zasiądzie na tronie. „Konieczność trzymania języka za zębami męczy króla Karola”Czytaj też:

Karol III ma powody do zmartwień. Wyniki najnowszego sondażu nie zostawiają złudzeń