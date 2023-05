Camilla w białej sukni u boku Karola III. Te zdjęcia z koronacji przejdą do historii

Po 70. latach panowania Elżbiety II Wielka Brytania zyskała nowego władcę. W Opactwie Westminsterskim trwają uroczystości koronacyjna Karola III. Towarzyszy mu żona, Camilla. Zgodnie z życzeniem zmarłej Elżbiety II została ona wyniesiona do godności królowej. To precedens, bowiem zwyczajowo wybranka króla otrzymuje tytuł królewskiej małżonki (królowej konsorty – red.).

Koronacja Karola III

Uroczystości rozpoczęły się po godz. 11:20 (10:20 czasu londyńskiego). Wtedy z Pałacu Buckingham wyruszyła procesja, w której Karol III wraz z małżonką przemieścił się do opactwa Westminsterskiego. Pochód przejechał przez reprezentacyjną aleję – The Mall, następnie pod budynkiem w kształcie łuku – Admiralty Arch, a później przez ulicę Whitehall do Opactwa Westminsterskiego. Królowi towarzyszyły tłumy londyńczyków i przyjezdnych. Gości nie zniechęcała pogoda: deszcz i brak słońca.

Już na pierwszych kadrach widać było, że król i królowa występują w pasujących strojach koronacyjnych: obydwoje ubrani na biało, z czerwonymi płaszczami. Dostępne już zdjęcia obejrzeć można w naszej galerii.

Relacja z koronacji Karola III

Uroczystości trwają. Zapraszamy do śledzenia relacji z koronacji we Wprost.pl.