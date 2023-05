Bachmut padł? Strona ukraińska wyjaśnia słowa prezydenta Zełenskiego

Wydawało się, że podczas rozmowy z dziennikarzami na szczycie G7 w Hiroszimie prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził utratę Bachmutu. – Na dziś Bachmut jest tylko w naszych sercach – odpowiedział dziennikarzom, którzy pytali go o tę kwestię po spotkaniu polityka z prezydentem USA Joe Bidenem.

Rzecznik ukraińskiego prezydenta Serhij Nikiforow wyjaśnił jednak później, że Wołodymyr Zełenski został „złapany” przez dziennikarza pomiędzy spotkaniami, w drodze na kolejne rozmowy, a jego słowa zostały źle odczytane. Zapewnił, że przywódca Ukrainy zaprzeczał zdobyciu Bachmutu przez Rosjan.

Zamieszanie informacyjne wokół Bachmutu

20 kwietnia, kiedy Jewgienij Prigożyn ogłaszał zdobycie tego ośrodka, ukraińscy politycy zdecydowanie zaprzeczali jego słowom. W swoim przemówieniu Prigożyn zauważył, że bitwa o Bachmut trwała 224 dni. Według niego operacja przejęcia została przeprowadzona „w celu umożliwienia odrodzenia armii rosyjskiej”. Na oświadczenie Prigożyna odpowiedział doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

„Nowe nagranie szefa najemników wagnerowców. Prigożyn, który wielokrotnie „zdobywał” Bachmut tylko słowami, rzekomo ponownie „zwyciężył”” – napisał w komunikatorze Telegram.

Na oświadczenie szefa wagnerowców odpowiedział też w rozmowie z agencją Reuters rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy. „To nieprawda. Nasze jednostki walczą teraz w Bachmucie” – zapewniał Serhij Czerewaty.

Ostre walki o Bachmut

Jeszcze w czwartek 18 maja wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar podkreślała w mediach społecznościowych, że Rosjanie sprowadzili do miasta większość swoich rezerw i znacząco wzmocnili swoje siły. „Wróg nacierał przez cały dzień, ale wszystkie ataki zostały odparte. Obecne kontrolujemy południowo-zachodnią część Bachmutu” – zaznaczyła polityk.

„Na południowych przedmieściach Bachmutu trwały intensywne walki. Wróg przeszedł do ofensywy i próbował odzyskać utracone terytoria, ale poniósł straty i nie udało mu się osiągnąć swoich celów. W niektórym rejonie naszej armii udało się przesunąć do przodu o jeden kilometr” – dodawała wiceminister obrony Ukrainy.

3. Samodzielna Brygada Szturmowa wojsk lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy informowała nawet w mediach społecznościowych, że przeprowadziła ofensywę na zachodnich obrzeżach Bachmutu, zajmując tereny do dalszej kontrofensywy. Udało się przebić na dwa kilometry szerokości i 700 metrów w głąb. Zginęło co najmniej 50 Rosjan, a prawie 100 zostało rannych. Kolejnych czterech trafiło do niewoli. Ukraińcom udało się też wyeliminować kilka rosyjskich składów amunicji.

