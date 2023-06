Ted Kaczynski nie żyje. Był jednym z najbardziej brutalnych terrorystów w historii

Ted Kaczynski, który między 1978 a 1995 rokiem wysyłał przesyłki z bombami, jest jednym z najbardziej znanych amerykańskich przestępców. Jednocześnie był matematycznym geniuszem, który poszedł na studia na Harvardzie w wieku 16 lat. Miał polskie korzenie – jego dziadkowie byli Polakami.

Ted Kaczynski. Wszystkie winy Unabombera

W 1998 roku został uznany za winnego zorganizowania 16 zamachów w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. W wyniku eksplozji zginęły trzy osoby a 23 zostały ranne. Terrorystę skazano na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia.

Przestępca przyznał się do stawianych mu zarzutów. Potwierdził, że wysyłał listy-pułapki do różnych osób m.in. przedsiębiorców, naukowców czy absolwentów uczelni. Trafiały one również do linii lotniczych, sklepów komputerowych oraz agencji reklamowej. Przygotowane przez niego materiały wybuchowe łączyło jedno: za każdym razem znajdowały się one w pudełkach z napisem „FC”. Jest to skrót od nazwy „Freedom Club”, czyli „Klub Wolności”.



Manifest Unabombera



Przestępca zasłynął manifestem, w którym sprzeciwiał się niektórym aspektom nowoczesności i zwracał uwagę na problemy ekologiczne. Ted Kaczynski utrzymywał, że nowoczesna technologia pozbawia ludzi wolności i wyjaśniał, że wysyłanie bomb było sposobem na wywołania dużej rewolucji. Jego przydomek – Unabomber – powstał na bazie słowa UNABOMB. Właśnie taki kryptonim FBI nadało jego sprawie.

Śledczy przez wiele lat nie mogli wpaść na jego trop. Przełom nastąpił w 1995 roku. Ted Kaczyński zaoferował wtedy amerykańskim służbom układ: przestanie rozsyłać bomby, jeśli jego manifest ujrzy światło dzienne i zostanie opublikowany na łamach największych gazet. Prośba została spełniona.

Terrorysta liczył, że w ten sposób młodszy brat będzie podziwiał jego geniusz. Tymczasem to właśnie dzięki pomocy Davida Kaczynskiego agenci FBI trafili do maleńkiej miejscowości w stanie Montana, gdzie w marcu 1996 aresztowano Teda Kaczynskiego.

Ted Kaczyński nie żyje

Początkowo przestępca przebywał w federalnym więzieniu Supermax w Kolorado, następnie trafił do placówki w Karolinie Północnej ze względu na zły stan zdrowia.

10 czerwca rzecznik Federalnego Biura Więziennictwa poinformował o śmierci Teda Kaczynskiego. Terrorysta został znaleziony martwy w swojej celi. Powody jego śmierci nie zostały podane do publicznej wiadomości. Miał 81 lat.

