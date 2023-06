Hunter Biden pójdzie na ugodę? Syn prezydenta USA ma przyznać się do kilku zarzutów

Hunter Biden, syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, po trwającym pięć lat dochodzeniu przyzna się do dwóch wykroczeń podatkowych, do których miało dojść w latach 2017-2018, i nielegalnego posiadania broni – podało CNN, powołując się na dokumenty sądowe. Ma z nich wynikać, że zostało osiągnięte porozumienie w sprawie „przyznania się do winy”.

Hunter Biden przyzna się do zarzutów? Miał zawrzeć ugodę z prokuraturą

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Hunter Biden ma zgodzić się na leczenie odwykowe i stałe monitorowanie, a przyjęte warunki mają uchronić go przed trafieniem za kraty. Media spekulują, że syn prezydenta USA zawarł już z prokuraturą wstępną ugodę, dzięki której może liczyć na wyrok w zawieszeniu. Jednocześnie zaznaczono, że niewiadomą pozostaje, kiedy Hunter Biden pojawi się w sądzie. Ostateczna decyzja, czy warunki ugody zostaną zaakceptowane, należy do sędziego.

Hunter Biden chce „wziąć odpowiedzialność za błędy”. Jak sprawę komentuje Biały Dom?

W sprawie wypowiedział się także prawnik syna prezydenta Stanów Zjednoczonych. Chris Clark częściowo potwierdził medialne doniesienia i przekazał, że Hunter Biden przyzna się do nielegalnego posiadania broni. – Wiem, że Hunter uważa, że ważne jest, aby wziąć odpowiedzialność za te błędy, które popełnił w czasie zawirowań i uzależnienia w swoim życiu – powiedział prawnik. – Z niecierpliwością czeka na to, aby kontynuować swój powrót do zdrowia i chce pójść naprzód – dodał Chris Clark.

O komentarz w związku ze sprawą był pytany rzecznik Białego Domu. Wypowiedź na ten temat była krótka. Jak relacjonuje Fox News, rzecznik podkreślił, że prezydent Joe Biden i jego żona kochają Huntera i wspierają go w drodze do odbudowy życia. – Nie będziemy udzielać więcej komentarzy – dodał.

