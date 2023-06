Ważny amerykański polityk w szoku. „Putin wygląda jak zupełnie inny człowiek”

NA ŻYWO: Pilna narada Putina ze służbami bezpieczeństwa. „Rosjanom pokazano 34 sekundy”

Przewodniczący Izby Reprezentantów Kongresu USA i przywódca republikańskiej większości Kevin McCarthy odniósł się w rozmowie z Fox News do ostatnich wydarzeń w Rosji. Amerykanin oceniał, że Władimir Putin, jakiego znał, nie pozwoliłby Jewgienijowi Prigożynowi posunąć się tak daleko. – Niezależnie od tego, co się tam wydarzyło, Putin jest znacznie słabszy, wygląda jak zupełnie inny człowiek – ocenił. – Zawsze myślałem, że Putin jest jak szef mafii, a teraz widzisz... Po prostu nie jest taki, kiedy na niego patrzysz – dodał.

– Pamiętajcie, co Prigożyn powiedział: Powody inwazji na Ukrainę były kłamstwem. On, Putin, okłamywał ludzi. I zobacz, jak ludzie wstają i wspierają Prigożyna. A jego zdolność do zbliżenia się tak blisko do Moskwy powinna przestraszyć Putina – stwierdził McCarthy.

Amerykański polityk zwrócił się również do chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Jak ocenił, teraz jest idealny moment na to, aby Chiny przestały wspierać Moskwę. – Prezydent Chin musi zrezygnować z jakiegokolwiek wsparcia dla Rosji. To również powinien być wyraźny znak dla niego – ocenił McCarthy.

Nagłe orędzie Putina. Wysunął kolejne oskarżenia wobec Zachodu

Władimir Putin wygłosił 26 czerwca orędzie do narodu. Prezydent Rosji odniósł się do aktualnych wydarzeń polityczno-wojskowych w kraju, w nawiązaniu do buntu Jewgienija Prigożyna i podporządkowanych mu najemników z Grupy Wagnera. Władimir Putin już na wstępie podkreślił, że „organizatorzy rebelii zostaną postawieni przed sądem” i dodał, że ich działania kwalifikuje jako „działalność przestępczą, która ma na celu osłabienie kraju”. Jednocześnie nie wskazał konkretnych nazwisk.

W dalszej części wystąpienia Władimir Putin stwierdził, że „każdy rodzaj szantażu jest skazany na niepowodzenie”. Wysunął także kolejne oskarżenia pod adresem Zachodu i Ukrainy, którym – w jego ocenie – ma zależeć na tym, aby „rosyjscy żołnierze zabijali się nawzajem”, a społeczeństwo podzieliło się.

Czytaj też:

Rosyjski deputowany mówi o „siedmiomilionowej armii”. Tak chce wypełnić pustkę po najemnikachCzytaj też:

Dni Putina na czele Rosji są policzone? „Można założyć, że pojawią się naśladowcy Prigożyna”