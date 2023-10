Ksiądz wywołał burzę kazaniem o transpłciowych dzieciach. Na koniec wierni zaczęli klaskać

Katolicki duchowny z parafii św. Franciszka z Asyżu w Dracut zaskoczył swoim niedzielnym kazaniem. Jak donosi „NBC Boston”, wielebny Sepe rozpoczął je od słów: „Nie oceniajmy osób w okresie przejściowym, traktujemy ich z godnością i szacunkiem”. Później zadał pytanie wiernym: „Czy mężczyzna w okresie przejściowym powinien mieć możliwość wejścia do damskiej szatni?”. Nawiązał w ten sposób do koedukacyjnych szatni w amerykańskich szkołach.

Ksiądz zaskoczył wiernych: Są dzieci, które myślą, że są kotami i mają ogon…

W trakcie 15-minutowej homilii ksiądz Sepe stwierdził, że szkoły publiczne w Maine zastępują klasyczne toalety kuwetami specjalnie dla uczniów identyfikujących się jako koty. – Są dzieci, które myślą, że są kotami i mają ogon… Wiem, próbuję sobie to wyobrazić. Teraz musimy płacić za śmieci dla kotów w szkole publicznej. Gdzie to się kończy? – zwrócił się do wiernych.

Ta fałszywa teza pochodzi z 2010 r. Była powtarzana przez amerykańskich polityków, takich jak Don Bolduc, podczas kampanii do Senatu stanu New Hampshire w 2022 r. Według amerykańskich mediów, doniesienia rozpowszechniają głównie przedstawiciele skrajnej prawicy w celu generowania dezinformacji w mediach społecznościowych.

Na koniec wierni zaczęli klaskać. Jeden z nich jest w szoku

Obecny na mszy John Pitman w rozmowie z „NBC Boston” podzielił się wrażeniami po usłyszeniu kazania księdza Kevina Sepe’a. Wierny był w szoku, gdy na koniec zgromadzeni w kościele zaczęli klaskać. – Jestem zniesmaczony, oszołomiony, po prostu nie mogłem uwierzyć, że to wychodzi z ust człowieka – stwierdził.

Czytaj też:

Ksiądz zażądał 700 zł za 15-minutową mszę. Argumentował to tym, że „też musi z czegoś żyć”Czytaj też:

Ksiądz dostał kilka godzin na opuszczenie parafii. Nieoficjalnie: chodzi o przestępstwo seksualne