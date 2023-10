Tak Zełenski zareagował po wizycie w USA. „Czuje się zdradzony”

Na łamach amerykańskiego magazynu „Time” ukazał się tekst opisujący kulisy wrześniowej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w USA. Autor, powołując się na anonimowe wypowiedzi ludzi z otoczenia Zełenskiego, dowodzi, że ukraiński prezydent miał być „zły” po wizycie w Stanach Zjednoczonych. Jeden z rozmówców stwierdził wręcz, że Zełenski poczuł się zdradzony przez swoich zachodnich sojuszników. – Zostawili go bez środków do zwycięstwa w wojnie, tylko do tego, żeby ją przetrwać – stwierdziło źródło bliskie ukraińskiemu prezydentowi.

„Time” opisuje, że Zełenski „utracił blask swojego optymizmu, poczucie humoru i chęć ożywiania atmosfery na posiedzeniach gabinetu wojennego”, a na spotkania „przychodzi, słucha wiadomości, wydaje polecenia i wychodzi”. Według autora tekstu głównym powodem niezadowolenia Zełenskiego ma być mniejsze wsparcie płynące do Ukrainy z Zachodu. Mimo wszystko ukraiński prezydent nie bierze pod uwagę przerwania działań bojowych.

Dymisje w ukraińskim rządzie?

Jeden z rozmówców magazynu stwierdził, że wiara Zełenskiego w zwycięstwo „graniczy z mesjanizmem”. W tekście opublikowano również wypowiedź prezydenta Ukrainy, który wyjaśniał, dlaczego nie zgodzi się nawet na krótkie zawieszenie broni. – Dla nas to jednoznaczne, że zostawiłoby to otwartą ranę dla kolejnych pokoleń. Możliwe, że uspokoi to niektórych ludzi w naszym kraju i za jego granicami, przynajmniej tych, którzy chcą skończyć z tym za każdą cenę – stwierdził.

– Ale dla mnie to problem, bo pozostajemy na tykającej bombie. Tylko opóźniamy jej wybuch – oświadczył Zełenski.

Źródła magazynu „Time” wskazują również, że nadchodzącej zimy może dojść do przetasowań na najwyższych szczeblach władz w Ukrainie. Ma do dojść do dymisji ministrów, a także jednego z wysoko postawionych generałów, którzy mają być odpowiedzialni za powolne postępy na froncie. W tekście nie padają jednak żadne nazwiska.

