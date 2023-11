Ciaran dotarł do Europy. To najpotężniejszy orkan od kilkunastu lat

W nocy z 1 na 2 listopada orkan Ciaran dotarł do zachodniej Europy. Ze względu na wiatr osiągający prędkość do 180 km/h, ulewny deszcz oraz burze z gradem władze Wielkiej Brytanii i Francji podjęły decyzję o zamknięciu części szkół oraz wstrzymaniu lotów i przepływu statków. Wydano również serię ostrzeżeń przed „zagrażającym życiu” żywiołem i wywołanymi przez niego powodziami.

Orkan Ciaran uderzył w Europę

Do pierwszego incydentu związanego z załamaniem pogodowym w Zjednoczonym Królestwie doszło już w czwartkowy wieczór. Jak podaje The Mirror, po godzinie 21 ciężarówka zaparkowana wzdłuż wybrzeża w hrabstwie Devon została porwana przez fale. W nocy żywioł powalił dziesiątki drzew i doprowadził do zalania ulic, blokując środki transportu publicznego oraz odcinając tysiące domostw od prądu.

Brytyjscy meteorolodzy informują, że w najgorszym momencie orkan osiągnął prędkość 180 km/h i szerokość około 500 mil. W związku z podniesieniem się poziomu wód oraz wysokimi falami lokalne władze podjęły decyzje o ewakuowaniu ludzi z zagrożonego powodzią placu kempingowego oraz znalezieniu schronienia dla 900 pasażerów wycieczkowca znajdującego się na terenie Kornwalii.

Silny wiatr, ulewny deszcz i burze

Ciaran uderzył także w Wyspy Normandzkie, wywołując tornado oraz silną burzę z gradem. Przed godziną 8:00 policja w Jersey poinformowała, że załamanie pogodowe wywołało duże zniszczenia, w wyniku których 35 osób musiało opuścić swoje miejsca zamieszkania, a trzy osoby trafiły do szpitala. Funkcjonariusze zaapelowali również do mieszkańców o pozostanie w domach i stosowanie się do zaleceń innych służb.

Załamanie pogodowe dotarło także do Francji. W Bretanii odnotowano wiatr o prędkości 207 km/h, który doprowadził do odcięcia prądu od ponad 700 tysięcy domostw. Władze zapowiedziały, że lotniska oraz stacje kolejowe będą zamknięte przynajmniej do piątku. Francuski minister transportu potwierdził, że orkan, który w ciągu dnia ma przesunąć się w głąb lądu, pochłonął już jedno życie.

