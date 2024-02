Niepokojące odkrycie na Bałtyku. Litwini znaleźli rosyjski sonar

W sobotę, 3 lutego siły morskie Litewskich Sił Zbrojnych otrzymały zgłoszenie o odnalezieniu urządzenia o nieznanym pochodzeniu i przeznaczeniu na Mierzei Kurońskiej, położonej w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego.

Rosyjski sonar na wybrzeżu Litwy

Przedmiot zlokalizowała osoba cywilna, która powiadomiła armię. Specjaliści marynarki wojennej ustalili, że urządzenie to sonar hydroakustyczny typu rosyjskiego. Sprzęt służy do zbierania informacji wywiadowczych, dotyczących między innymi położenia okrętów podwodnych, które – dzięki czujnikom rejestrującym przepływ wody – wykrywa i lokalizuje. W chwili odnalezienia urządzenie nie było sprawne, w związku z czym zostało usunięte z Mierzei Kurońskiej i przeniesione do wojskowego magazynu.

Jak poinformowały Litewskie Siły Zbrojne w opublikowanym we wtorek, 6 lutego komunikacie, do podobnego odkrycia doszło już dwa lata wcześniej. Wówczas rosyjskie sonary hydroakustyczne odnaleziono na Morzu Bałtyckim na terenie Litwy, a także na Oceanie Atlantyckim w okolicach południowych wybrzeży Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Apel litewskiej armii

Armia zwróciła się do wszystkich osób przebywających na terenie kraju z apelem o zachowanie czujności i obserwowanie otoczenia. Przypomniano, że w przypadku odkrycia urządzenia o nieznanym przeznaczeniu w morzu lub na brzegu nie należy go dotykać, a niezwłocznie poinformować o nim dowódcę operacyjnego sił morskich Litewskich Sił Zbrojnych.

„Siły morskie stale monitorują i kontrolują morze terytorialne i Strefę Ekonomiczną Republiki Litewskiej, monitorują środowisko podwodne, posiadają odpowiednie zdolności i kompetencje w zakresie rozpoznania środowiska podwodnego i dna oraz są gotowe reagować na różne zdarzenia” – podkreślono.

