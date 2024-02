Książę William zabrał głos po diagnozie króla Karola. Poruszające słowa

W środę 7 lutego książę Walii William przybył na uroczystą galę wspierającą londyńską organizację charytatywną Air Ambulance, której patronuje od 2020 roku. Daily Mail zauważa, że był to szczególnie pracowity dla księcia ponieważ wręczył ponad 50 odznaczeń w imieniu króla. Książę odniósł się też do diagnozy nowotworu u jego ojca.

– Naprawdę doceniamy miłe wiadomości od wszystkich, dziękuję – powiedział do tłumu przed wejściem.

Książę William na gali charytatywnej. Król wraca do zdrowia w Sandringham

Książę Walii służył jako pilot pogotowia lotniczego we wschodniej Anglii. Dzięki gali Black and White w zeszłym roku zebrano ponad milion funtów, a organizacja charytatywna ma nadzieję, że wydarzenie pomoże jej wymienić dwa starzejące się helikoptery lotniczego pogotowia do września. W gali wziął udział także hollywoodzki gwiazdor Tom Cruise, który wspiera Air Ambulance.

Król Karol wraca do zdrowia w Sandringham po swoim pierwszym leczeniu w ramach terapii raka. Monarcha przełożył wszystkie publiczne zobowiązania, ale kontynuuje zakulisowe prace nad swoimi „czerwonymi pudełkami” z dokumentami państwowymi.

Downing Street podjęło w środę nietypowy krok, potwierdzając szczegóły dotyczące cotygodniowej audiencji premiera Rishiego Sunaka u króla, po uzgodnieniu z Pałacem Buckingham. Potwierdzono, że odbędzie się ona w późniejszym terminie, przez telefon.

Książę Harry przybył wczoraj do Londynu i odbył „krótkie spotkanie” z Karolem w Clarence House, ale źródła bliskie Williamowi dały jasno do zrozumienia, że nie ma on „żadnych zamiarów”, aby zobaczyć się ze swoim bratem

O swoim stanie zdrowia król Karol III, przed publicznym ujawnieniem diagnozy, miał poinformować obu synów oraz swoje rodzeństwo.

Czytaj też:

Szczegóły wizyty księcia Harry'ego w Wielkiej Brytanii. Musiał zatrzymać się w hoteluCzytaj też:

Choroba króla Karola III została wcześnie wykryta? Najnowsze informacje