Polka porwana w Czadzie. MSZ ma nowe informacje

W piątek 9 lutego uzbrojeni i nieznani mężczyźni wtargnęli do szpitala Saint-Michel w miejscowości Dono Manga na południu Czadu. Porwali dwoje lekarzy: polską wolontariuszkę oraz Meksykanina. Wykorzystali przy tym nieobecność żołnierzy, którzy strzegą zwykle placówki medycznej, administrowanej przez katolicką organizację charytatywną Caritas.

W rozmowie z agencją AFP gubernatorka prowincji Tandjile Ildjima Abdraman opowiadała o pościgu i odbiciu z rąk porywaczy jednego z lekarzy. „Pod presją” policji mieli oni porzucić Meksykanina. Udało im się jednak zniknąć wraz z Polką. Abdraman podkreślała, że głównym celem porywaczy miało być uzyskanie okupu. Tak powiedzieli meksykańskiemu lekarzowi, kiedy zapewniali parę, że nie zamierzają nikogo skrzywdzić.

Nowe wieści o porwanej polskiej wolontariuszce

Od niedzieli, 11 lutego, trwały intensywne poszukiwania Polki. W akcję poszukiwawczą osobiście zaangażował się minister bezpieczeństwa Czadu. Wtedy też o sprawie poinformowało oficjalnie polskie MSZ. „Polskie służby dyplomatyczne i konsularne od początku są na miejscu i pozostają w stałym kontakcie z miejscowymi władzami oraz z rodziną porwanej” – zapewniono.

We wtorek wieczorem polski minister spraw zagranicznych przekazał najnowsze informacje w tej sprawie. „Polska obywatelka porwana w Czadzie została uwolniona. Jest cała i zdrowa, co przekazałem telefonicznie jej najbliższym. Dziękuję za działania siłom lokalnym oraz naszym francuskim sojusznikom” – napisał Radosław Sikorski.

– Drogie panie, mam dobrą wiadomość. Pani Aleksandra została półtorej godziny temu uwolniona. Jest cała i zdrowa, pod opieką lekarzy – mówi na opublikowany w mediach społecznościowych nagraniu Sikorski. Szef resortu dyplomacji przekazał, że lekarka wróci do Polski najszybciej jak to możliwe. – Jest teraz transportowana helikopterem. Mamy w planach przerzucić ją do kraju, jeśli taka będzie jej wola – dodał.

Porwana w Czadzie Polka jest w drodze do kraju

Minister spraw zagranicznych zapewnił, że kobieta jest w dobrym stanie zdrowia. – Bardzo się cieszę. Jesteśmy winni podziękowania siłom lokalnym i naszym sojusznikom. Córka będzie wkrótce w kraju – zapewnił Sikorski.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy podziękował doradcy prezydenta Francji ds. dyplomatycznych Emmanuelowi Bonne'owi za pomoc sił francuskich w uwolnieniu porwanej w Czadzie polskiej lekarki. Jak poinformowała strona francuska, Polka jest obecnie w drodze do kraju – podało BBN.

