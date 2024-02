USA wiedzą o zagrożeniu dla kraju. Nieoficjalnie: Rosja chce umieścić broń jądrową w kosmosie

Przewodniczący Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów Mike Turner ujawnił informacje wywiadowcze dotyczące „poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego” związanego z Rosją. Według dwóch źródeł CNN, ustalenia te zostały uznane za „wysoce niepokojące i destabilizujące” sytuację w kraju.

USA w niebezpieczeństwie? Domagają się pilnych działań od prezydenta

Opozycja w Kongresie wyraziła zaniepokojenie faktem, że nie została wcześniej poinformowana o tym zagrożeniu. Turner apeluje także do prezydenta Joe Bidena o ujawnienie wszelkich informacji związanych z „incydentem”, co – jak podkreśla – jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Chce, by Kongres, administracja i sojusznicy mogli otwarcie omówić działania niezbędne do zareagowania na to zagrożenie.

Media zwracają uwagę, że list Turnera do Kongresu stanowi wyraźne wezwanie do podjęcia natychmiastowych działań. Niepokojący pozostaje fakt, że administracja Bidena nie ujawniła jeszcze wszystkich szczegółów. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan podkreślił, że obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, ale także odpowiedzialne i strategiczne podejście do ujawniania informacji wywiadowczych.

Broń nuklearna w kosmosie? Nieoficjalne doniesienia o zagrożeniu USA

Sullivan zapowiedział, że w czwartek spotka się z Turnerem i innymi kongresmanami, by omówić tę kwestię. Nie krył też zdziwienia, że przewodniczący Komisji ds. Wywiadu Izby Reprezentantów ogłosił informację o zagrożeniu, zanim spotkał się w tej sprawie z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego. Poinformował też, że osobiście skontaktował się z członkami w komisjach bezpieczeństwa narodowego, zanim Turner ostrzegł publicznie przed „poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego”.

Dwa źródła ABC News zaznajomione z obradami na Kapitolu stwierdziły, że zagrożenie, o którym mowa ma związek z planami Rosjan, co do umieszczenia broni jądrowej w przestrzenie kosmicznej. „Nie chodzi tu o zrzucenie broni nuklearnej na Ziemię, ale raczej o ewentualne jej użycie przeciwko satelitom” – precyzuje źródło.

