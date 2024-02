Propozycja Francji doczekała się odpowiedzi Putina. „Konsekwencje będą tragiczne”

Prezydent Francji Emmanuel Macron wywołał ogromne poruszenie swoim komentarzem ws. wysłania zachodnich wojsk do obrony Ukrainy. – Dziś nie ma konsensusu w sprawie wysłania wojsk lądowych, ale niczego nie można wykluczyć – powiedział po szczycie z udziałem europejskich przywódców w Paryżu. – Zrobimy wszystko, co możliwe, aby uniemożliwić Rosji wygranie tej wojny. Jesteśmy przekonani, że porażka Rosji jest konieczna dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie – zapewniał.

Putin grozi po słowach Macrona

Do tej wypowiedzi odniósł się w czwartek 29 lutego Władimir Putin. Tego dnia prezydent Federacji Rosyjskiej wygłaszał orędzie przed członkami obu izb parlamentu. Jego wystąpienie było transmitowane w telewizji, kinach oraz na telebimach w największych miastach kraju. Wyjaśniał on rodakom, że Zachód chce zmusić Rosję do nowego wyścigu zbrojeń, dlatego potrzebny jest rozwój przemysłu obronnego.

– Konsekwencje wobec intruzów z NATO w Ukrainie będą tragiczne. Oni muszą w końcu zrozumieć, że mamy też broń. I oni o tym wiedzą, że mamy taką broń, która może razić wybrane cele na ich terytorium – mówił. Putin groził też „ryzykiem konfliktu atomowego”. Podkreślał, że siły nuklearne pozostają w gotowości, a pociski międzykontynentalne Awangard pełnią służbę bojową.

Prezydent Rosji podkreślił, że wobec przyjęcia do NATO Finlandii i Szwecji, wzmocniony musi zostać zachodni okręg wojskowy. – Rosja musi osiągnąć jakościowo nowy poziom wyposażenia sił zbrojnych – mówił. – Jeśli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Waszyngton podejmuje otwarcie wrogie działania, starając się zadać Moskwie „strategiczną porażkę” na polu bitwy – dodawał.

Niski próg użycia broni atomowej przez Rosję?

Tego samego dnia brytyjski „Financial Times” ujawnił dokumenty wojskowe, dowodzące obniżenia przez Rosjan progu użycia taktycznej broni jądrowej. Chodziło o 29 tajnych dokumentów z lat 2008-2014, obejmujących scenariusze wojenne na wypadek ewentualnej inwazji Chin oraz prezentacje dla oficerów marynarki, dotyczące użycia broni atomowej.

Odnośnie tego ostatniego aspektu stwierdzono, że kryteria możliwego użycia broni atomowej oscylują pomiędzy wtargnięciem wroga na terytorium Rosji oraz bardziej szczegółowych kwestii, takich jak np. zniszczenie 20 proc. rosyjskich strategicznych okrętów podwodnych z pociskami balistycznymi.

„Po raz pierwszy widzimy takie dokumenty w domenie publicznej. Pokazują one, że próg operacyjny dla użycia broni jądrowej jest dość niski, jeśli pożądanego rezultatu nie można osiągnąć za pomocą środków konwencjonalnych” – komentował ujawnione informacje dyrektor Carnegie Russia Eurasia Center w Berlinie Aleksander Gabujew.







