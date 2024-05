Wniosek o aresztowanie przywódców Izraela. Joe Biden: Odrzucamy go

W poniedziałek Karim Khan, główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, postanowił zawnioskować o areszt dla premiera Izraela Benjamina Netanjahu i ministra obrony Joawa Galanta w związku ze zbrodniami, do których dochodzi w Strefie Gazy

Joe Biden: Odrzucamy wniosek MTK

Głos w sprawie w poniedziałek zabrał Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, podczas wydarzenia zorganizowanego w Białym Domu z okazji Miesiąca Dziedzictwa Żydowsko-Amerykańskiego. – Pozwólcie mi to jasno powiedzieć. Odrzucamy wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego o wydanie nakazów aresztowania przeciwko izraelskim przywódcom – mówił prezydent.

Poza wnioskami dotyczącymi Benjamina Netanjahu i Joawa Galanta, Karim Khan domaga się również wniosków o areszt dla trzech przywódców Hamasu. Są to: Jahja Sinwar, Mohammed Deif i Ismail Hanije.

Joe Biden zaprzecza dokonywaniu przez Izrael ludobójstwa

W swojej opinii prokurator podkreślił, że wszyscy ci politycy są odpowiedzialni zarówno za zbrodnie wojenne, jak i zbrodnie przeciwko ludzkości, do których doszło w Izraelu oraz Strefie Gazy – Nie ma równoważności między Izraelem a Hamasem – odpowiedział na stwierdzenia Joe Biden.

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził także, że pomimo opinii prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Izrael nie popełnia w Gazie ludobójstwa. – To, co się dzieje się w Gazie, nie jest ludobójstwem. Odrzucamy to – mówił.

Izrael i Hamas oburzeni po decyzji trybunału

Decyzja Karima Khana wywołała oburzenie wśród władz Izraela. – Porównywanie przywódców demokratycznego kraju zdeterminowanego do obrony przed nikczemnym terrorem do przywódców krwiożerczej organizacji terrorystycznej jest głębokim wypaczeniem sprawiedliwości i rażącym upadkiem moralnym – mówił o niej Beni Ganc, izraelski minister sprawiedliwości. Podobne głosy sprzeciwu pojawiają się wśród przedstawicieli Hamasu.

