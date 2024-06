„Zdumiewające” odkrycie naukowców. Nagle znaleźli to pod morskim dnem

Z pierwszych w historii podwodnych skanów Morza Adriatyckiego u wybrzeży Chorwacji wynika, że pod dnem zbiornika znajdują się pozostałości sieci strumieni, rzek i innych formacji geologicznych, które tysiące lat temu położone były nad powierzchnią wody.

Morze Adriatyckie. Odkryto sieć strumieni i rzek

Badania morskich głębi prowadzono w ramach programu Life on the Edge. Nad projektem pracuje brytyjskie Centrum Badań nad Submerged Landscapes Research Center na Uniwersytecie w Bradford oraz chorwacki Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Splicie. Wspólnie dążą do odtworzenia wyglądu Morza Adriatyckiego i Morza Północnego sprzed tysięcy lat i naniesienia go na mapy.

Jeden z badaczy podkreślił, że najnowsze odkrycie przerosło ich oczekiwania. Spodziewali się, że pod dnem morskim mogą znajdować się pozostałości różnych formacji geologicznych, jednak nie mogli przypuszczać, że krajobraz będzie tak zróżnicowany, a ujścia rzek i strumieni – tak dobrze zachowane. „Wyniki dostarczyły znacznie więcej szczegółów, niż się spodziewaliśmy” – dodał, nazywając nowe ustalenia „zdumiewającymi”.

Chorwacja. Naukowcy szukają śladów człowieka

Dalsze działania naukowców będą opierać się na poszukiwaniu informacji na temat zmian środowiskowych i reakcji człowieka na przekształcenia terenu na przestrzeni lat. Eksperci wkrótce planują zorganizować wyprawę nurków, którzy dokładnie przeszukają utrwalony na skanach obszar. Ostatecznym celem badań jest odnalezienie tam ludzkich artefaktów.

Badacze podkreślają jednak, że dzięki najnowszemu odkryciu na nowo poznali tamtejszy krajobraz, a każde kolejne informacje na temat głębin sprawiają, że „jest bardziej prawdopodobne, że mieszkali tam ludzie”. Potwierdzać ma to również fakt, że tysiące lat temu większość z nich osiadała na terenach w pobliżu wybrzeża.

